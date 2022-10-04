Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle) Tanımı;

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Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle) Maaşları

Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.02

Meslek Adı :

Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konserve, salamura, reçel,kurutulmuş meyve sebze imalinde kullanılacak büyük miktarlarda ürünlerin temizlenme ve ayıklanma işlerini elle yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yıkama ve Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayıklanacak sebze ve meyvelerin sap, kabuk ve çöplerini bıçak kullanarak ve eliyle ovarak temizlemek,

b) Evsafa uygun olmayanları ayırmak,

c) Temizlenen meyve sebzeleri ilgili kısma göndermek,

d) Çalışma mahallinin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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