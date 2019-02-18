Yıkamaya gönderilen yorganın içinden para çıktı

AFYONKARAHİSAR'da halı yıkama atölyesine yıkanmak için getirilen yorganın içinden para çıktı. Atölye sahibi Mehmet Oğuz, yorganın sahibini arayarak parasını teslim etti.

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren halı yıkamacı Mehmet Oğuz, dün gelen bir telefon üzerine müşterisinden yıkanmak üzere yorgan teslim aldı. İkinci Küçük Sanayi Sitesi'ndeki tesise getirilen yorgan, yıkanmadan önce son kontrolleri yapılırken içinde para olduğu fark edildi. Mehmet Oğuz, miktarı açıklanmayan parayı sahibine telefonla ulaşarak teslim etti.

Mehmet Oğuz, parayı sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu belirterek, bu olayın ilk olmadığını, daha önce de halısını yıkatmak için veren bir kadının bileziklerinin halıdan çıktığını söyledi. Yorgan içinde bulduğu parayı sahibine teslim ettiğini sosyal medya hesabından paylaşan Oğuz, "Müşterimizin yıkamaya gönderdiği yorgandan çıkan birikimi kendisine teslim edilmiştir. Allah işimize ve aşımıza haram karıştırmasın ya Rabbim" dedi.

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DHA