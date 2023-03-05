Yıkılan binalarda tutuklu sayısı 247'yi buldu! Müteahhitler cezaevlerine gönderildi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası binlerce bina yıkılırken 46 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlatılmış 997 şüpheli göz altına alınmıştı. O şüphelilerden 247'si tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.

YAYINLAMA
Google News
Yıkılan binalarda tutuklu sayısı 247'yi buldu! Müteahhitler cezaevlerine gönderildi!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında 11 ilde büyük hasar aldı. Bölgelerde yürütülen soruşturmalarda ise , tutuklu sayısının 247'ye yükseldiği bildirildi.

Yıkılan binalarda tutuklu sayısı 247'yi buldu! Müteahhitler cezaevlerine gönderildi!

247 KİŞİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası binlerce binanın yıkılmasının ardından sorumlu müteahhitler yurt dışına kaçarken yakalanmış göz altına alınmışlardı. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 247'ye yükseldi.

Yıkılan binalarda tutuklu sayısı 247'yi buldu! Müteahhitler cezaevlerine gönderildi!
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından soruşturmalar devam ederken 997 şüpheliden 247'si tutuklandı. Yaşanan felaketin ardından 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi, 18 yapıda değişiklik yapan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler
Bursaspor Amedspor karşılaşmasında yaşananlara ilişkin Süleyman Soylu açıklamada bulundu!
Bursaspor Amedspor karşılaşmasında yaşananlara ilişkin Süleyman Soylu açıklamada bulundu!
Bursaspor Amedspor karşılaşması öncesi saha karıştı! Ortalık savaş alanına döndü!
Bursaspor Amedspor karşılaşması öncesi saha karıştı! Ortalık savaş alanına döndü!
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!
İstanbul'un suyu bitiyor! İstanbul barajları alarm vermeye başladı!
İstanbul'un suyu bitiyor! İstanbul barajları alarm vermeye başladı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
SGK'dan EYT'lilere önemli açıklama! "Emekli olur" yazısı almanıza gerek yok
SGK'dan EYT'lilere önemli açıklama! "Emekli olur" yazısı almanıza gerek yok
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat
İstanbul'un suyu bitiyor! İstanbul barajları alarm vermeye başladı!
İstanbul'un suyu bitiyor! İstanbul barajları alarm vermeye başladı!
Kocaeli TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralılar var!
Kocaeli TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralılar var!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
Son Haberler
Yıkılan binalarda tutuklu sayısı 247'yi buldu! Müteahhitler cezaevlerine gönderildi!
Yıkılan binalarda tutuklu sayısı 247'yi buldu! Müteahhitler cezaevlerine gönderildi!
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Crisitano Ronaldo'dan depremzedelere bir uçak dolusu destek!
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Crisitano Ronaldo'dan depremzedelere bir uçak dolusu destek!
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı!
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı!
Antalya'da eşinden boşanan damat kayınpeder kurbanı oldu! Kayınpeder pompalı tüfekle damadını öldürdü!
Antalya'da eşinden boşanan damat kayınpeder kurbanı oldu! Kayınpeder pompalı tüfekle damadını öldürdü!
Son dakika! Ankara Milletvekili İYİ Parti'den istifa etti...
Son dakika! Ankara Milletvekili İYİ Parti'den istifa etti...
Ümit Özdağ, provokasyon yapmaya gittiği maçta canını tuvalete kaçarak kurtardı
Ümit Özdağ, provokasyon yapmaya gittiği maçta canını tuvalete kaçarak kurtardı
Çok Okunanlar
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
Kocaeli TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralılar var!
Kocaeli TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralılar var!
İstanbul'un suyu bitiyor! İstanbul barajları alarm vermeye başladı!
İstanbul'un suyu bitiyor! İstanbul barajları alarm vermeye başladı!
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Meksika’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü
Meksika’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"