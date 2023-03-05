Yıkılan binalarda tutuklu sayısı 247'yi buldu! Müteahhitler cezaevlerine gönderildi!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında 11 ilde büyük hasar aldı. Bölgelerde yürütülen soruşturmalarda ise , tutuklu sayısının 247'ye yükseldiği bildirildi.

247 KİŞİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası binlerce binanın yıkılmasının ardından sorumlu müteahhitler yurt dışına kaçarken yakalanmış göz altına alınmışlardı. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 247'ye yükseldi.





Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından soruşturmalar devam ederken 997 şüpheliden 247'si tutuklandı. Yaşanan felaketin ardından 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi, 18 yapıda değişiklik yapan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.