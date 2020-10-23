Yıkılan binanın altında öleyazdı! İşte o görüntüler
Iğdır merkezde bir kişi, bir binanın yıkımı sırasında yanından geçerken az daha canından oluyordu. Kontrolsüz bir şekilde yıkılan binanın yanından geçen kişi, saniyelerle binanın altında kalmaktan kurtuldu. Enkaz altında kalmaktan kurtulan kişi olaya tepki gösterirken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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23 Ekim 2020 Cuma 15:23
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