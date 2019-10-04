Yıkılan istinat duvarının altında kaldı (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan Turgay Gültepe'ye ulaşmak için yaklaşık 3 saat iş makineleriyle çalışma yapıldı. İtfaiye, Turgay Gültepe'nin bulunduğu yere ulaştı. Açılan çukura inen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turgay Gültepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Gültepe'nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA