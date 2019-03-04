Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyünde, köylülerin ahırlarının bulunduğu stabilize yol üzerindeki yıkılan köprü tehlike saçıyor.

Hafik ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Durulmuş köyünde Kızılırmak'ın üzerinde bulunduğu taş köprü, su seviyesinin yükselmesiyle yaklaşık 2 ay önce yıkıldı. Köylülerin ahırlarına giden yol üzerinde bulunan köprünün etrafında herhangi bir güvenlik önlemi alınmaması olası kazalara davetiye çıkartıyor. Tehlike saçan köprü için köylüler, yetkililerden yardım istedi.

"Uyarı levhası yok"

Durulmuş köyü sakinlerinden Bülent Özkan, "Bende buraya karşıda bulunan mağaralar var oraya gezmeye gelmiştim. Burada karşıya geçmek için köprünün olduğunu biliyordum ama geldiğimde şok oldum. Köprünün başına geldiğimde köprünün yıkık olduğun gördüm. Uyarı levhası falanda yok. Gördükten sonra köydeki arkadaşlarla irtibata geçtim ne zaman yıkıldı diye, 2-3 ay olmuş yıkılalı. Bence çok tehlikeli. Bu yol kullanılıyor, karşıda başka köyler var. Uyarı levhası yok. Gece buradan bir araba falan gelse buraya uçabilir. Yetkililerden bunun göz önüne alınmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA