EDİRNE (AA) - Edirne'de "Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne Büyük Sinagogu” fotoğraf sergisi açılacak.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, yaptığı yazılı açıklamada, fotoğraf sanatçıları Rubi Asa ve İzzet Keribar’ın fotoğraflarından oluşan, "Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne Büyük Sinagogu" sergisinin 18 Şubat Pazartesi günü saat 16.30'da sinagog yanındaki Vakıf Kültür ve Sanat Evi'nde açılacağını belirtti.

Edirne Büyük Sinagogu'nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonun tamamlanmasından bu yana Edirne turizminde önemli bir pay edindiğini, bu payı pekiştirmek adına sürekli olarak kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Güneren, "Rubi Asa hem mimar hem fotoğrafçı yönüyle tanınan bir isim. İzzet Keribar ise dünyaca bilinen fotoğraf sanatçılarımızdan. İzzet Keribar son olarak kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Bu bakımdan iki değerli insanın 'Tarihe Düşülen Notlar' olarak değerlendirilebilecek fotoğraflarını görme şansına sahip olacağız." ifadelerini kullandı.











Kaynak: AA