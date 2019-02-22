Yıkılma tehlikesi olan ev boşaltıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kapıcıbaşı Mahallesi Gaziilyas Caddesinde bulunan tarihi yapının duvarlarında yıkılmalar olması ve sesler gelmesi üzerine vatandaşlar Edremit Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. Tarihi yapının üst çatı kısmının beton elektrik direğine yaslanarak ayakta kaldığının görülmesi üzerine, zabıta ekipleri tarafından çevre güvenliği alındı. Yıkılma tehlikesi bulunan ev tahliye edildi.

UEDAŞ yetkililerine de konuyla ilgili bilgi verilerek, tarihi yapının dayandığı elektrik telleri kesilerek bölgeye getirilen yeni elektrik direğine bağlantı yapılmasına karar verildi. Tarihi binanın yıkılma tehlikesine karşı, çevre bulunan iki ev oturan 6 kişi tahliye edildi. 2 aile Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın talimatı ile belediyeye ait Edremit Oteli'ne yerleştirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "İlçemizde çok sayıda SİT kapsamında olan tarihi binalar var. Bu binaların birçoğu zamana karşı direnemeyerek kısmen veya tamamen yıkılmış durumda. Bugün de meydana gelen tarihi yapının çok fazla tehlikeli bir duruma geldiği ve elektrik direğine yaslanarak durduğu tespit edildi. Tarihi yapının yıkılması durumunda zarar görecek 2 evde oturan aileleri güvenlik amaçlı tahliye ettik. Ailelerimizi belediyemize ait otelimizde konuk edeceğiz. Gerekli görüşmeler sonucu binanın durumu ile ilgili detaylı incelemenin ardından çalışmalara başlanacak" dedi.

Kaynak: İHA