İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yıktığı binanın enkazında Kuran gören Kepçe operatörü kontak kapattı

Yıktığı binanın enkazında Kuran gören Kepçe operatörü kontak kapattı

Malatya'da depremde hasar gören bir binayı yıkan kepçe operatörü İsmail Aktu enkazda Kuran gördü. Hemen kontağı kapatıp Kuran'ı yerden alan Aktu'nun hareketi alkış topladı.

Yıktığı binanın enkazında Kuran gören Kepçe operatörü kontak kapattı

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan binaların yıkımı esnasında duygulandıran bir olay yaşandı. Kepçe operatörünün Kuran-ı Kerim hassasiyeti dikkat çekti.

KEPÇE OPERATÖRÜ ENKAZDA KURAN FARK ETTİ

Geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde üç binada yıkım çalışmalarına başlanırken bir binanın yıkım çalışmaları esnasında, kepçe operatörü İsmail Aktu enkaz içerisinde Kur'an-ı Kerim nüshalarını fark etti.

KONTAK KAPATTI, YERDEN ALDI

Aktu'nun kontak kapatarak enkaz içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim nüshalarını bulunduğu yerden aldıktan sonra çalışmalara devam etmesi yıkım işlemlerini uzaktan takip eden vatandaşların takdirini topladı.




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT