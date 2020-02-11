Yıktığı binanın enkazında Kuran gören Kepçe operatörü kontak kapattı
Malatya'da depremde hasar gören bir binayı yıkan kepçe operatörü İsmail Aktu enkazda Kuran gördü. Hemen kontağı kapatıp Kuran'ı yerden alan Aktu'nun hareketi alkış topladı.
Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan binaların yıkımı esnasında duygulandıran bir olay yaşandı. Kepçe operatörünün Kuran-ı Kerim hassasiyeti dikkat çekti.
KEPÇE OPERATÖRÜ ENKAZDA KURAN FARK ETTİ
Geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde üç binada yıkım çalışmalarına başlanırken bir binanın yıkım çalışmaları esnasında, kepçe operatörü İsmail Aktu enkaz içerisinde Kur'an-ı Kerim nüshalarını fark etti.
KONTAK KAPATTI, YERDEN ALDI
Aktu'nun kontak kapatarak enkaz içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim nüshalarını bulunduğu yerden aldıktan sonra çalışmalara devam etmesi yıkım işlemlerini uzaktan takip eden vatandaşların takdirini topladı.
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