YIL-MEK kapılarını açıyor

Cam üfleme, pastacılık, gitar, bağlama, ney, resim gibi branşlarda ücretsiz eğitim veren "YIL-MEK "te yeni eğitim dönemi ön kayıtları başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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YIL-MEK kapılarını açıyor

Cam üfleme, pastacılık, gitar, bağlama, ney, resim gibi branşlarda ücretsiz eğitim veren "YIL-MEK "te yeni eğitim dönemi ön kayıtları başladı.

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerini sanatla buluşturmak, yeteneklerini keşfederek hayallerini gerçekleştirmek için Yıldırım Meslek Edindirme Kursları'nda (YIL-MEK) onlarca dalda sanat ve meslek kursu veriyor. Alanlarında usta eğitmenler eşliğinde kursiyerlere; gitar, bağlama, keman, ney, piyano, koro, gibi müzik ile ilgili kursların yanı sıra; drama, diksiyon, tiyatro, edebiyat, fotoğraf ve halk oyunları alanlarında da eğitimler veriliyor. El becerilerini ve yeteneklerini keşfetmek isteyenler ise el sanatları alanında tezhip, hüsn-i hat, minyatür, resim atölyesi gibi kurslarda eğitim alabiliyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YIL-MEK'te Bilgisayar Teknolojileri, El Sanatları ve Hobi, Kişisel Gelişim, Dil, Geleneksel Sanat ve Müzik kategorilerinde eğitim verileceğini belirterek, "Hemşerilerimizin kişisel gelişimlerine ve el becerilerinin gelişimine katkı sağlamak için hizmet veren YIL-MEK, kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra, yeni bir meslek sahibi olabiliyor, kendi işlerini kurabiliyor, sanatla ilgili yönlerini geliştirerek bir birinden değerli sanat eserleri meydana getirebiliyorlar. Bugüne kadar 100 bin in üzerinde kişiye hizmet veren YIL-MEK, önümüzdeki döneminde de 70 branşta hizmet verecek" dedi.

YIL-MEK kapılarını açıyor

YIL-MEK kapılarını açıyor

YIL-MEK kapılarını açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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