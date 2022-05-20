Yıl Sonu Sergileri başladı: Ebru, Minyatür, Tezhip ve Hüsn-i Hat-Kat’ı...

Sergide Pendik Belediyesi kursiyerleri büyük emeklerle ürettikleri en nadide eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaymakam Hülya Kaya ve MHP İlçe Başkanı Yalçın Çolak’ın da katıldığı yıl sonu sergisi açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Çok güzel ve zevkli bir uğraş. Çok güzel eserler var. Hocalarımız, kursiyerlerin çok yetenekli olduğunu söyledi. Eserlerde de bunu görebiliyoruz.” dedi.

REPLİKA KÖŞESİNE BÜYÜK İLGİ

Atatürk Kültür Merkezi’nde ay sonuna kadar sürecek sergide “Replika Köşesi” hazırlandı. Osmanlı dönemindeki sancak, seccade, miğfer, hançer gibi emanetler orijinallerine sadık kalınarak kursiyerler tarafından yorumlanmış ve tezhip sanatıyla süslenmiş eserlerin yer aldığı köşe, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Tezhip ihtisas sınıfı öğrencilerinin birer eser ile katkıda bulundukları köşede sanatçı Hülya Dönmez’e ait Sultan 1. Ahmed Tuğrasıyer alıyor.

YIL SONU SERGİSİ HAZİRAN AYINDA

Ebru, Minyatür, Tezhip ve Hüsn-i Hat-Kat’ı Sergisi 31 Mayıs’ta sona erecek. Ardından yıl sonu sergileri çini, seramik, ahşap oyma ve sedef kakma ile devam edecek olan sergi için 3 Haziran’da açılış töreni düzenlenecek.