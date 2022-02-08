Yılan bebek Gökdeniz bir yaşını doldurdu! Annesi yaşadıklarını anlattı: Sadece bir kez öpebildim, 12 saat ben, 12 saat ise annem başından ayrılmıyor
Yılan bebek Gökdeniz bir yaşını doldurdu! Annesi yaşadıklarını anlattı: Sadece bir kez öpebildim, 12 saat ben, 12 saat ise annem başından ayrılmıyor
Uşak'ın Eşme ilçesinde dünyaya gelen ve halk arasında yılan bebek olarak bilinen Harlequin tipi iktiyozis hastalığına yakalanan Gökdeniz bebek 1 yaşını doldurdu. Ailesinin her gün 1 saat boyunca banyo yaptırdığı Gökdeniz'e 12 saat annesi, 12 saat ise anneannesi bakıyor. Anne Ela Tuncer yaşadıklarını anlattı.