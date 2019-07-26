Yılan sokan 9 yaşındaki Emirhan taburcu edildi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ailesiyle piknik yapmak için gittiği mesirelik alanda oynarken elinden yılan sokan Emirhan Eker (9), hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emirhan Eker, 22 Temmuz'da, annesi Esra ve babası Yasin Eker ile anneannesi Bahar Paralı'yla birlikte Gerzele Mahallesi'ndeki mesire alanına pikniğe gitti. Buradaki su kanalı üzerindeki ahşap yürüme bandında oynayan Emirhan Eker, bir anda sol elinde bir acı hissetti. Ağlayarak ailesinin yanına giden çocuğun elini bir yavru engerek yılanının soktuğu belirlendi. Ailesi tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Eker, tedaviye alındı. Eker tedavisinin ardından ertesi gün taburcu edildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne geçen pazartesi günü getirilen Emirhan Eker'i yılan soktuğunun belirlenip, zehre karşı antiserum tedavisi yapıldığını belirtip, "Kendisini 1 gün tedbir amacıyla gözlem altında tutuldu. Genel sağlık durumunun iyi olması üzerine de taburcu edildi" dedi.

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DHA