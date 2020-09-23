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  3. Yılanların çiftleşme dansı çekeceklerdi! Ölümle burun buruna geldiler

Yılanların çiftleşme dansı çekeceklerdi! Ölümle burun buruna geldiler

Diyarbakır'da evlerinin arka bahçesinde yılanların çiftleşme dansını çekmek isteyen iki arkadaş, yılanların birden üzerlerine gelmesi sonucu bölgeden kaçarak uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşanan olayda iki arkadaş evlerinin arka bahçesindeki yılanların çiftleşme dansını cep telefonu ile kayda almak istedi. Bir süre sonra dansı biten yılanlar çevredeki vatandaşlara doğru ilerledi. O anları kaydeden kişiler ise yılanların kendilerine geldiklerini görür görmez oradan uzaklaştı.

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23 Eylül 2020 Çarşamba 14:10
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