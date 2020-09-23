Yılanların çiftleşme dansı çekeceklerdi! Ölümle burun buruna geldiler

Diyarbakır'da evlerinin arka bahçesinde yılanların çiftleşme dansını çekmek isteyen iki arkadaş, yılanların birden üzerlerine gelmesi sonucu bölgeden kaçarak uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.