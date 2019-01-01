Yılbaşı 2019 Milli Piyango kime çıktı? Milli Piyango talihlileri kimler?

Vatandaşın umudu olan Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi, bu yıl İstanbul'da bir talihliye çıktı. 7 Milyon liralık ikramiye ise Aydın, Antalya, Adana'da çeyrek biletlere isabet etti



MİLLİ PİYANGO 2019 HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu Milli Piyango'nun 70 Milyon TL'lik ikramiyesi, buyıl İstanbul'dan bir talihlinin biletine isabet etti. Tam bilete isabet eden ikramiye, 7-6-1-5-5-3-6 numaralı biletin sahibine çıktı. İkinci büyük ikramiye olan 7 Milyon TL ise çeyrek bilete isabet etti. İkramiyenin isabet ettiği iller; Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem olarak belirlendi.



MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ikramiye kazanan vatandaşlar kazandıkları ikramiyeyi nereden tahsil edebileceğini araştırmaya başladı. Milli Piyango ikramiyesini tahsil etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?" aramasını yapıyor.

Milli Piyango ikramiyelerinin tahsil birimleri, ikramiyenin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.