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Yılbaşı ağacı alacaklar dikkat! İçinden ölümcül tehlike çıkabilir!

Güney Afrika'da yılbaşı için hazırlık yapan bir ailenin aldığı aldığı yılbaşı ağacı ile korku dolu anlara neden oldu. Eve getirdikleri ağaçtan bir anda ölümcül zehirli yılan fırlayan aile neye uğradığını şaşırdı.

Yılbaşı ağacı alacaklar dikkat! İçinden ölümcül tehlike çıkabilir!

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde meydana gelen olayda yılbaşı için süslemelere başlamak isteyen aile dehşet dolu anlar yaşandı. Rob ve Marcela Wild ve çocukları 11 yaşındaki Edward ve 6 yaşındaki Sahara, yılbaşı yaklaşırken kutlama hazırlıklarına başladılar. Evi süsleyerek yılbaşı için bir süre bu konseptte yaşamak isteyen aile olmazsa olmaz parçalardan yılbaşı ağacını da alarak süslemek istedi.

EĞLENCELİ ANLAR KORKU VE PANİĞE DÖNDÜ

En zevkli kısmı olarak görülen yılbaşı ağacı süslemesi esnasında ağaçtan fırlayan yılan evdekileri şoke etti. Bumslang türü olduğu öğrenilen yılanın saldırısına maruz kalan aile üyeleri panik yaşadı. Yılandan kaçarak yaralanmaktan son anda kurtulan İngiliz aile, yaşadığı korkuyla kaldı. Öte yandan ağaçta bulunan yılanın mumba ve kobra yılanlarıyla birlikte Güney Afrika'nın en zehirli yılanları arasında yer aldığı ifade edildi.

Yılbaşı ağacı alacaklar dikkat! İçinden ölümcül tehlike çıkabilir!

ÖNCE FARE ZANNETTİLER

Yaşadıkları olay sonrası açıklamada bulunan  55 yaşındaki Rob isimli adam, "Eşim ağacı süslediğimiz sırada bir hareketlilik fark etti. Yılbaşı ağacının üzerindeki şeyi önce fare sandı ancak yanına yaklaştığında koca bir yılan kendisine bakıyordu. Yaşadığımız korkuyu atlatmamız çok uzun sürdü" şeklinde konuştu.

Yılbaşı ağacı alacaklar dikkat! İçinden ölümcül tehlike çıkabilir!

BUMSTANG YILANI ÇOK TEHLİKELİ

Bumstang yılanının sahip olduğu öldürücü özellikler ne kadar korkutucu olduğunu algılamak için oldukça yeterli. Öyle ki bir Bumstang tarafından sokulan kişinin vücudunun her yeri kısa süre içerisinde zehirle kaplanıyor. Oldukça etkili olan bu zehir sonrasında kişinin ağzı, burnu, kulakları gibi açık olan her noktasından kanlar fışkırmaya başlıyor.

Yılbaşı ağacı alacaklar dikkat! İçinden ölümcül tehlike çıkabilir!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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