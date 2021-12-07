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  3. Yılbaşı bilet fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yılbaşı bilet fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yılbaşına çok az bir zaman kalmasıyla vatandaşlar, Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Yeni yıla büyük ikramiyeyi kazanmanın hayaliyle girecek olan vatandaşlar, Yılbaşı bilet fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte, tüm detaylar...

Yılbaşı bilet fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yılbaşı çekiliş biletlerinin piyasaya sunulmasına büyük ilgi gösteren vatandaşlar hemen bir bilet almak için bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 2022 yılbaşı bilet fiyatları nedir? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Milli Piyango biletleri hakkında tüm detaylar...

Yılbaşı bilet fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?​​​​​​​

31 Aralık 2021’de yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 540 bin lira olacak

Yılbaşı bilet fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2022 | MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Piyango çekiliş kapsamında tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri piyasada satışa sunuldu.

Yılbaşı bilet fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

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