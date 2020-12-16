Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar? Milli piyango bilet fiyatları tam, yarım çeyrek biletler kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı.100 milyon liralık büyük ikramiyenin sahiplerini bulacağı çekiliş 31 Aralık 2020 Perşembe günü yapılacak. Milli Piyango'nun resmi sitesinden online olarak sitesinden canlı olarak izlenebilecek çekilişte MPİ ve noter görevlileri de yer alacak.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2021 yılbaşı bilet fiyatları tam, yarım ve çeyrek bilet olmak üzere 3 farklı kategoride belirleniyor. Bu seneki yılbaşı için belirlenen fiyatlar ise şu şekilde:

*Tam bilet fiyatları 100 TL

*Yarım bilet fiyatları 50 TL

*Çeyrek bilet fiyatları 25 TL

Buna göre bilet kategorilerine göre biletlerine ikramiye çıkan kişi, tam bilet sahibi olması halinde ikramiyenin tamamını, eğer yarım bilete sahip ise ikramiyenin yarısını alır. Çeyrek bilete sahip olan kişilere ikramiye isabet etmişse büyük ikramiyenin o zaman dörtte birini alabilecek.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 563.400.000 TL

İkramiye adetleri ve bilgilerine tablodan ulaşabilirsiniz...

SATILAN BİLETE İKRAMİYE VURANA KADAR ÇEKİLİŞ SÜRECEK

Büyük ikramiyenin satılmayan bilete vurması gibi bir durumu da yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş sürecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi gerçekleştirilen çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com'da açıklanacak.