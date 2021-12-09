31 Aralık'ta gerçekleşecek olan Milli Piyango büyük çekilişi öncesi biletlerin satışa çıkıp çıkmadığı, büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ve biletlerin nereden satın alınabileceği merak konusu oldu. Şans oyunuseverler konuya ilişkin arama yapıyor. Peki Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? | Büyük ikramiye kaç para? | Nereden alınır? İşte detaylar...

YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Milli Piyango yılbaşı biletleri 19 Kasım Cuma günü satışa çıktı. 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları da Milli Piyango Online'dan açıklandı. Yılbaşı biletleri bu sene de internetten alınabilecek. Çeyrek, yarım ve tam seçenekleri ile alım yapılabiliyor. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi açıklanacak.

BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ PARA?

Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek. Diğer yandan Milli Piyango mobil uygulaması ile de bilet satışlarının takibini yapmak mümkün olacak.

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edilebilen bir şans oyunu olan Milli Piyango'da her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş numaralar vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak oynayabilir aldığınız biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsiniz. Öte yandan biletler Milli piyango Online'dan, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alınabilmektedir.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE KATEGORİLERİ

İkramiyeler farklı ikramiye kategorileri kapsamında sınıflandırılmaktadır. Her çekiliş için ikramiye kategori sayısı belirlenmektedir.

Her çekiliş için, teselli ikramiyesi hariç olmak üzere, ikramiye kategorilerine yönelik aşağıdaki unsurlar belirlenmektedir:

- Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

- Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Birinci ikramiye kategorisi için kazanan numara sayısı her çekiliş için her zaman 1’dir.

Sonuncu ikramiye kategorisi (Amorti) için kazanan numaralar, her çekiliş için 2 adet, “tek haneli numara” olacaktır. Bu 2 adet “tek haneli numara”, birinde 4 veya daha düşük rakamları (0, 1, 2, 3 veya 4), diğerinde 5 veya daha yüksek rakamları içerecek (5, 6, 7, 8 ve 9) ve iki ayrı küreden çekilecektir.

Bunların yanı sıra ayrıca, birinci kategori için çekiliş sonucu belirlenmiş olan kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan tüm numaraları içerecek ve “teselli ikramiyesi” kategorisi olarak adlandırılacak ilave bir ikramiye kategorisi olacaktır.

Her çekiliş için her bir ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeler belirlenir.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Bilet üzerinde basılı numara birden fazla kategoride kazanmışsa, bu kategorilerden yalnızca en yüksek tutarlı olanın ikramiyesi alınabilir.

Her çekiliş için, Sisal Şans sistemine göre, kazanan biletin, iptal edilen biletler dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple satılmamış, kayıp, çalınmış veya beklenen satış noktasına doğru şekilde teslim edilmemiş olması halinde, ilgili ikramiye alınamaz. Bu ikramiyenin değeri söz konusu çekiliş için dağıtılan nakdin bir parçası olamaz.