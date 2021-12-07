Yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor 2022? Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2022 ? Çeyrek bilet ödülü ne kadar?

Türkiye'de her yılbaşında milyonlarca vatandaş çeyrek, tam ve yarım bilet alarak yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanma hayali kurar. Özellikle en çok biletin ikramiye isabet ettiği çeyrek bilet vatandaşlar tarafından alınmaktadır. Milli Piyango bileti denince ilk akla gelen gişe olan Nimet Abla'nın önünde uçsuz bucaksız kuyruklar oluşmaktadır. Bu kapsamda 2022 yılı çekilişinde çeyrek biletin ne kadar ikramiye kazandıracağı merak ediliyor. Bizlerde bu kapsamda Yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor 2022? Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL? Çeyrek bilet ödülü ne kadar? sorularına yanıt aradık. İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ TL 2022?

Milli Piyango'nun 2022 yılı yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirledi. Bu kapsamda aldığı biletinde 7 numarası kazanan numara ile eşleşen vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibi olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

YILBAŞI ÇEYREK BİLET NE KADAR VERİYOR 2022? ÇEYREK BİLET ÖDÜLÜ NE KADAR?

Milli Piyango'nun 2022 yılı yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması durumunda bir kişi 30 milyon TL ödül kazanacak. Tam biletin isabet ettiği kişi 120 milyon TL'lik ikramiyenin tamamına sahip olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR 2022 ? TAM, ÇEYREK, YARIM BİLET FİYATI KAÇ TL, KAÇ LİRA?

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için satılan biletlerin fiyatları belirlendi. Bu kapsamda çeyrek biletin fiyatı 30, yarım biletin fiyatı 60, tam biletin fiyatı ise 120 TL'dir.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;