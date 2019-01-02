Yılbaşı emekçileri binlerce kişinin çöpünü temizledi

YILBAŞI gecesi binlerce kişiyi ağırlayan Beyoğlu'nda hummalı bir temizlik çalışması yapıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından başta İstiklal Caddesi olmak üzere tüm cadde ve sokaklar özel yıkama araçları ile temizlendi.

Beyoğlu Belediyesi, yeni yılın gelmesi ile birlikte İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları sunma amacı ile yapılan çalışmaya yüz altmış sekiz personel katıldı. Kırk sekiz temizlik aracının kullanıldığı çalışmada tüm cadde ve sokaklar sabunlu su ile temizlendi.

ÖZEL YIKAMA ARAÇLARI İLE DETAYLI TEMİZLİK YAPILDI

Çöplerin alınması ve süpürme çalışmalarının yapılmasıyla başlayan temizlik çalışmaları, özel dezenfektanlarla yapılan ayrıntılı yıkama çalışmalarıyla devam etti. Çalışmalar sırasında buharlı ve sıcak sulu yıkama aracına ihtiyaç duyulan noktalar tespit edilerek sonrasında söz konusu araç ile etkili yıkama çalışmaları yapıldı. Ayrıca paslı, kirli, yağlanmış ve kalıcı çöp çıkarma alanı haline getirilmiş tüm alanlar da sıcak sulu ve buharlı yıkama aracıyla temizlendi.

DHA