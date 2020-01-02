Yılbaşı faciasında ölen genç doktor toprağa verildi

Denizli'de yılbaşı eğlencesi için arkadaşları ile bir araya gelen ve eğlence sonrası yattığı uykudan bir daha uyanamayan 26 yaşındaki diş hekimi Betül Karaayvaz, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşı sel olurken, Karaayvaz'ın tabutunun üzerine kırmızı tülbent serildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. 31 Aralık gecesi diş hekimi Betül Karaayvaz doktor arkadaşları Kaan Y. ve Süleyman A.Y. ile yılbaşı eğlencesi için Berkay T.'nin ailesine ait evde bir araya geldi. Eğlenceye Özgür D.A., Nurullah T. de katıldı. İddialara göre, arkadaş grubu gecenin ilerleyen saatlerinde evde çeşitli türlerde alkol alarak eğlenmeye başladı. Sabah erken saatlerde ise gençlerden birisi kalkarak sabah kahvaltısı için diğer arkadaşlarını uyandırmak istedi. Ancak doktor olan Betül Karaayvaz, Kaan Y. ve Süleyman A.Y., arkadaşlarının ısrarına rağmen uyanmadı. Bunun üzerine gençler 112 acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç doktor Betül Karaayvaz'ın öldüğünü belirlerken, diğer doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.'nin ise koma halinde baygın olduklarını tespit etti. Koma halindeki doktorlar ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırılırken, olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cenazede aile güçlükle ayakta durabildi

Olayda, hayatını kaybeden Karaayvaz'ın cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Ardından Karaayvaz için Merkezefendi ilçesi Hilal Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende Karaayvaz'ın babası Halil ve annesi Mesude Karaayvaz güçlükle ayakta durdu. Cenazede uzun süre gözyaşı döken Karaayvaz'ın aile üyelerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci de cenaze törenine katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Karaayvaz'ın cenazesi Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Karaayvaz'ın, Denizli Kocabaş Ceza Evi'nde görev yaptığı öğrenilirken, törene çok sayıda infaz koruma memuru ve doktorlar da katıldı.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından komaya giren doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.'nin ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam ederken, olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA