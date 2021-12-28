Yılbaşı gecesi için evde yapabileceğiniz elti kıskandıran, kaynana çatlatan nefis fırında hindi yemek tarifi!

Yılbaşı heyecanını evinde veya komşusuna, arkadaşına giderek bol kahkahalı ve sohbetli geçirecek olan vatandaşlar, sofralarında hindi bulundurmak istiyor. Yılbaşı ağaçları, süsleri bir kenara, yeni yıl ruhuna can suyu olan hindi, sofraların vazgeçilmezi haline geldi. Haberimizde elti kıskandıran "fırında hindi" tarifine yer verdik. Afiyet olsun...

ELTİ KISKANDIRAN, KAYNANA ÇATLATAN NEFİS FIRINDA HİNDİ YEMEK TARİFİ

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan "hindi", vatandaşların geleneği haline geldi. Sofranızda en iyi kızarmış hindiyi sergilemek istiyorsanız, haberimizin devamına göz atın...

Fırında Hindi Tarifi için gerekli malzemeler;

1 bütün hindi (6kg)

1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı tavuk bulyon

2 yemek kaşığı kuru maydanoz (varsa)

1 tüm kuru soğan (ve arzuya göre patates ve havuç parçaları)

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

İlk olarak fırını 175 dereceye ayarlayın. Daha sonra çiğ hindinizin içini ve dışını derisini yüzmeden iyice yıkayıp derin bir tepsi içerisine alın. Tüm derisi olmamak şartıyla, yalnızca göğsünün üzerindeki derisini hafifçe sıyırın (tamamen ayırmayın) ve derinin altındaki iki göğsün üzerine ikişer kaşık tereyağı gezdirin. Bu işlem göğüs etinin yumuşamasını sağlar. Hindinin içerisine tüm soğan konur, isterseniz patates ve havuç parçaları da koyabilirsiniz. Daha sonra ayrı bir kapta ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanoz karıştırıp hindinin üzerine dökün ve tuz ile karabiber serpin. Son olarak üzerine zeytinyağı gezdirin.

Tüm işlemler tamamlandı. Sırada hindinin nar gibi kızarması için detaylar geliyor. Hindiyi folyo ile kaplayın ve yaklaşık 3-3.5 saat önceden ısıttığınız fırında pişirin. Hindinizi fırından aldıktan hemen sonra üzerine kapladığınız folyoyu alın, üzeri açık olarak 45-60 dakika daha pişirin. Üzeri iyice kızarana kadar bekleyin.

(Evinizde termometre var ise, onu hindinin göğüs etine yaklaştırın. Etin iç sıcaklığı en az 80 derece olduysa hindi pişmiş demektir.)

Fırından çıkan hindi, dilimlenmeden önce 10 dakika bekletir.

Hemen dilimlenirse içinin suyunu sızar ve et yerken kuru olur.

Fırında Hindi yanında ister pilav, patates, makarna veya salata ile servis yapılır.

Afiyet olsun.

Not: Artan hindinin etini kemiğinden ayırıp küçük küçük doğrayıp birer pişirimlik poşetlerde derin dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz, sonra çorba, ekmek, kiş salata gibi yiyeceklerde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun....