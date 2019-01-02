Yılbaşı gecesi pompalı tüfekle öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle öldürülen 2 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede taziyeleri kabul eden ve son bir yılda 4 abisini kaybettiği öğrenilen Bektaş Aygan ise güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Ören Sokak'ta bulunan bir kahvehanede yılbaşı gecesi meydana gelen olayda İlhani Ayğan (50) ve Kıyas Ayğan (46) adlı 2 kardeşle bir süre tartışan T.A. (37) adlı şahıs, aynı sokakta bulunan geceleri kaldığı yazıhaneye gitti. İnternet üzerinden daha önceden satın aldığı pompalı tüfeği alarak geri gelen T.A., kahvehanede oturan 2 kardeşe defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu başından ve karın boşluğundan vurulan iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası tüfeğini yazıhaneye atarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İlhani Ayğan ve Kıyas Ayğan kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet sonrası alem yapan saldırgan tutuklandı

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ayğan kardeşlerin cesetleri morga kaldırılırken, olay yerinden kaçarak bir binanın bodrum katında saklanan T.A. ile saklanması için kendisine yardım etiği belirlenen M.D., M.M., F.Y. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısı T.A.'nın tutuklanmasına karar verilirken, katil zanlısına yardım ettikleri iddiası ile gözaltına alınan M.D., M.M., F.Y. ve S.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Morga kaldırılan 5 çocuk babası Kıyas Ayğan ve bekar olduğu öğrenilen İlhani Ayğan'ın cenazeleri ailesine teslim edildi. Evlerinin önüne götürülen Ayğan kardeşlerin cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak için Derince 42 Evler Camii'ne getirildi. Ayğan kardeşler için kılınan cenaze namazına kardeşi Bektaş Ayğan, Kıyas Ayğan'ın çocukları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında taziyeleri karşılayan Bektaş Ayhan'ın 2018 yılı Ocak ayında Halil Ayğan isimli kardeşini kanserden, Şubat ayında ise Sabri Ayğan isimli kardeşini Derince Limanı'nda yaşadığı bir iş kazasında kaybettiği öğrenilirken, Kıyas ve İlhani Ayğan isimli kardeşlerini de 2018'in son gününde kaybettiği öğrenildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazlarının ardından Kıyas Ayğan ve İlhani Ayğan'ın cenazeleri Derince 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: İHA