Yılbaşı gecesi TV'de neler var 2022? İşte 2022 yılbaşı programları...
Televizyon ekranlarında yeni yıl heyecanı yaşanıyor. Yılbaşını evde geçirecek olan vatandaşlar Yılbaşı gecesi TV'de neler var 2022? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 yılbaşı programları...
Yılbaşı gecesi evinde ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirecek olan vatandaşlar "Yılbaşı gecesi TV'de neler var 2022?" sorusuna yanıt arıyor. TV programları bu geceye özel eğlence programlarını ekranlara veriyor. ATV , Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, TRT1, FOX TV yayın akışlarına haberimizde yer verdik. İşte, 2022 yılbaşı programları...
YILBAŞI GECESİ TV'DE NELER VAR 2022? İŞTE 2022 YILBAŞI PROGRAMLARI...
Yılbaşı gecesi yayınlanacak olan TV programları ve dizileri, vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizde 2022 yılbaşı gecesi yayınlanacak programlara yer verdik. İyi eğlenceler...
31 ARALIK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11.15 Masterchef
16.00 Zuhal Topal'le Yemekteyiz
20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
31 ARALIK 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15Şefin Özel Konuğu
13:15Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Seksenler Yılbaşı Özel
31 ARALIK 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
07.00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08.05 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat
10.45 Ekonomi Arası
11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yalancı Sevgilim- TV'de ilk
31 ARALIK 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13.00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show- Yılbaşı Özel Yeni Bölüm
31 ARALIK 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08.00 Bu Sabah
10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12.45 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)
31 ARALIK 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster- Yılbaşı Özel
31 ARALIK 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Yeni Bölüm)