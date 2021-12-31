Yılbaşı gecesi TV'de neler var 2022? İşte 2022 yılbaşı programları...

Yılbaşı gecesi evinde ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirecek olan vatandaşlar "Yılbaşı gecesi TV'de neler var 2022?" sorusuna yanıt arıyor. TV programları bu geceye özel eğlence programlarını ekranlara veriyor. ATV , Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, TRT1, FOX TV yayın akışlarına haberimizde yer verdik. İşte, 2022 yılbaşı programları...

YILBAŞI GECESİ TV'DE NELER VAR 2022? İŞTE 2022 YILBAŞI PROGRAMLARI...

Yılbaşı gecesi yayınlanacak olan TV programları ve dizileri, vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizde 2022 yılbaşı gecesi yayınlanacak programlara yer verdik. İyi eğlenceler...

31 ARALIK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11.15 Masterchef

16.00 Zuhal Topal'le Yemekteyiz

20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

31 ARALIK 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Seksenler Yılbaşı Özel

31 ARALIK 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08.05 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat

10.45 Ekonomi Arası

11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yalancı Sevgilim- TV'de ilk

31 ARALIK 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 En Güzel Bölüm

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show- Yılbaşı Özel Yeni Bölüm

31 ARALIK 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

08.00 Bu Sabah

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12.45 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)

31 ARALIK 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster- Yılbaşı Özel

31 ARALIK 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Asi

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Yeni Bölüm)