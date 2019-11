Yılbaşı hediye fikirleri bayan, erkek, sevgiliye, arkadaşa 2020 | Yılbaşı hediye önerileri nedir?

Yılbaşı hediye fikirleri bayan, erkek, sevgiliye, arkadaşa 2020 ne alınır? Yılbaşı hediye önerileri nedir? soruları herkes tarafından merakla araştırılıyor. Yılbaşı 2020 yaklaşırken sevgiliye, arkadaşa alınacak hediyeleri sizler için derledik. İşte yılbaşı hediyeleri fikirleri haberimizde...

YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ BAYAN, ERKEK, SEVGİLİYE, ARKADAŞA 2020 | YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ NEDİR?

Yılbaşından önce herkes ne hediye alsam telaşına düşmüştü. İş yerlerinde, okullarda yılbaşı çekilişleri yapılmıştı. Sevgililer erkek arkadaşıma ne alsam diye düşünmeye başlamıştı. Her insan özel günlerde hediye almaktan hoşlanır. Doğum günü, evlilik yıldönümü ve yılbaşı gibi özel günlerde hediye almak neredeyse gelenek haline geldi. Televizyon ve internet gibi cihazların icadı ile, gidemeyeceğimiz ülkeler ve kıtalar göz mesafemize kadar geldi. Ülkelerin yaşantıları kadar gelenek ve görenekleri de ülkemize ulaşıyor. Tüm dünyada 1 Ocak yılbaşı olarak kutlanır ve bu kutlamalar evrensel boyutta olur. Bu özel günde herkes sevdiklerini yeni yılın gelişinden dolayı kutlayıp hediyeler takdim ederler.

ARKADAŞI YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ NEDİR? ARKADAŞA YILBAŞI HEDİYESİ NE ALINIR?

Bitki Yetiştirme Kiti

Bitki Yetiştirme, Plant growing

Dünya üzerinde var olan herhangi bir canlıya yardım etmek, can vermek, büyümesini izlemek kadar güzel bir şey daha olabilir mi? Bitki yetiştirmek demek kendimizden başka, yaşayan bir şeye sahip olmak; ondan sorumlu olmak demektir. Ayrıca bitki yetiştiren hatta zaman zaman onlarla konuşan insanların diğerlerine oranla daha az stres sahibi olduğu araştırmalar sonucu uzmanlar tarafından onaylanmıştır. Arkadaşınıza doğum günü hediyesi arıyorsanız; bitki yetiştirme kiti veya canlı bir bitki hediye ederek hem onun yaşam tarzına disiplin, sorumluluk ve düzen kazandırıp hem de daima sizi hatırlamasını sağlayabilirsiniz. Ancak uyarmakta fayda var ki bitki yetiştirmek ilgi ister. Yani arkadaşınızın bu konuda özel bir ilgisi yoksa muhtemelen hediyesini alınca yaşadığı duygular beklentinizi karşılamayacaktır.

Müzik Kutusu

Müzik Kutusu, music box

Müzik insanın ruhunu dinlendirir hatta ruhun en önemli ihtiyacı ve gıdası olarak da yorumlanır. Mutluyken çalma listenizde en sevdiğiniz şarkıyı veya soundtrack’i nasıl heyecanla açıp dinlediğinizi hatırlayın. Ya da üzgünken, kırılmış hissettiğimizde sığındığımız ilk limanlardan biri yine şarkılar değil midir? Bazı şarkıların sözleri duyguları anlatmaya yeter. Kendimize bile itiraf edemediğimiz birçok şeyi bir başkası seneler önce bizim için söylemiştir. Ya da duyduğunuz an ruhunuza dokunan o müzik… Piyano ile gitarın eşsiz uyumuna kendinizi nasıl kaptırmıştınız.

Her insanın bir müzik zevki vardır. En yakın arkadaşa hediye hazırlama sürecindeyseniz, arkadaşınız mutluyken de üzgünken de kapağını açar açmaz yanında olduğunuzu hissedebileceği bir müzik kutusuyla dostluğunuzu pekiştirebilirsiniz. Üstelik içine istediğiniz parçanın yüklemesini de yaptırabilirsiniz. Böylece istediği her an sizi yanında hissedebilecektir.

Kar Küresi

Kar Küresi, snow globe

Kar küreleri genellikle yılbaşında arkadaşımıza, sevgilimize veya aile üyelerimize aldığımız en popüler hediyelerden biridir. Ancak sadece yılbaşı zamanı değil diğer özel günlerde de tercih edebileceğimiz hem dekoratif hem de sevimli kız arkadaşa hediye fikirlerinden biridir. Cam kürenin içerisinde bulunan figürleri özel günün anlamına göre seçebilirsiniz. Hem baktıkça sizi hatırlar hem de evinin en güzel köşesini renk katacak en hoş ürünlerden biri olabilir.

Kar küresiyle daha önce de arkadaşınıza ya da sevgilinize sürpriz yaptıysanız farklılık yaratmak adına bir hediye kutusu oluşturarak içine hem kar kürenizi, (başka hediye fikirleriniz varsa onları da yanına ekleyebilirsiniz) hem de iyi dileklerinizi, sevginizi ve hissettiklerinizi aktaracağınız güzel bir not ile onun gönlüne dokunup unutamayacağı bir an yaşatabilirsiniz.

Kitap

Kitap, book

Kitaplar hayallerimizde yaşayan, her birimizin sahip olduğu ütopyanın bir yere kadar hayat bulabilmiş halidir. Henüz keşfedemediğimiz hatta yaşadığımız dünyada asla keşfedemeyeceğimiz şeylerin bulunduğu bir platformdur.

Kitap okumayan insanları kapının arkasına yalnızca anahtar deliğinden bakmakla yetinenler olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu muhteşem olana ulaşmak için yeterli değildir. Kapının arkasında bizi bekleyen hikayeler, tanıyacağımız yeni karakterler ve keşfedeceğimiz yepyeni bilgilerin bilincinde anahtar deliğinin arkasından bakmak yetinmek imkansızdır. Sözün özü, arkadaşınız eğer bu bahsettiğimiz kalıplara uyuyorsa yani tam bir kitap kurduysa ona verebileceğiniz en güzel şey yepyeni şeyler keşfedebileceği yeni bir dünya olacaktır.

Konser Bileti

Konser, concert

Henüz yeni tanıştığınızda aranızda elektriklenmeye sebep olan o ilk sohbeti hatırlayın. Hiç aklınıza gelmezken mırıldandığı o şarkıyı, yakından takip ettiği müzik grubunu veya çoğu insanın henüz keşfedemediği ruha dokunan o sanatçıyı… Belki sizi tam da bu noktadan etkilemişti ya da sizden etkilenmişti. Arkadaşınızın sizden gerçekten onu mutlu edeceğinizi düşündüğü bu günde hediye olarak onu en çok sevdiği müzik grubunun konserine ya da en sevdiği film serisinin içinde bulunduğunu hissedebileceği soundtrack konserlerinden birine götürebilirsiniz. Aynı zamanda ona hediye alırken birlikte geçireceğiniz, hafızalarınıza yer edinecek o gün için de bir zamanı rezerve edebilirsiniz.

Takı & Aksesuar

Takı, accessories

Arkadaşlık kan bağı olamadan var olan kardeşliktir demiştik. Bugüne kadar özellikle en yakın arkadaşınızla aranızdaki bu bağı sembolize eden bir şarkınız, ortak bir tişörtünüz, kaleminiz vb. olmuştur. Son yıllarda fazlasıyla popüler olan ve bunu yitirmeyen arkadaşlık sembollerinden biri de bilekliklerdir. Erkek arkadaşınıza veya kız arkadaşınıza alabileceğiniz hediyelerden biri de aranızdaki bu bağın sembolü olup birbirinizi ne kadar uzakta olursanız olun hatırlayıp düşünebileceğiniz bir bileklik, kolye veya yüzük olabilir. Bu noktada en çok tercik edilen aksesuarlardan biri özellikle doğal taşlardan oluşan bilekliklerdir. Bu taşların hem özel anlam taşıması hem de iyi enerjiler vermesi hediyenizi aynı zamanda daha da hoş bir hale getirecektir. Fakat yazımızın başında da söylediğimiz gibi bu hediyeler son yılların en çok tercih edilen seçeneklerinden biri olduğu için arkadaşınızın beklentisini karşılaması için hediye kutunuzun içine başka küçük hediyelikler de ekleyebilirsiniz.

SEVGİLİYE YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ NEDİR? ERKEK BAYAN SEVGİLİYE YILBAŞI HEDİYESİ NE ALINIR?

Sevgiler günü hediyeleri, çiftlerin birbirlerine aşklarını ifade etmeleri için özel seçenekler sunuyor. Özellikle erkek sevgiliye hediye seçenekleri ile özel fırsatlar sunan erke sevgiyle hediye alternatifleri, anlamlı ve zarif tercihler sunuyor. İşte erkek sevgiyle hediyeler:



SEVGİLİYE YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ - SİHİRLİ KUPA

Kişiye özel sihirli kupa erkek sevgiyle hediye olarak verilebilecek en güzle hediyelerdendir. Sihirli kupa normalde tek renk ancak içine sıcak içecek doldurulduğunda sıcağa duyarlı resim ortaya çıkmakta ve kendi seçtiğiniz romantik resim görünmektedir Bu hediye erkek sevgiliye hediye olarak alınabilecek en güzel seçeneklerden biridir.



SEVGİLİYE YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ - CÜZDAN

Erkek sevgiliye hediye alacaklar eğer klasik seçeneklerden vazgeçmem diyorsanız, bu durumda cüzdan seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Bu hediye ile sevgiliniz her sizi hatırlayacak devamlı anınızı yanında taşıyacak

SEVGİLİYE YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ - AJANDA KALEM

Erkek sevgiliye hediye alırken konsept hediye almak istiyorsanız ajanda kalem konseptini tercih edebilirsiniz. Böylece sevgiliniz sizi hatırladıkça romantik şiirleri ve sözler yazacağı bir alanı olacak.

SEVGİLİYE YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ - BASKILI YASTIK

Erkek sevgiliye hediye alırken daima sizi hatırlatacak hediye seçeneklerini ön planda tutuyorsanız romantik baskılı yastıkları tercih edebilirsiniz. Sevgiliniz dinlenmeye geçtiği zaman sizin hediye ettiğini yastıklara yaslandığında sizi hatırlayacak en rahat anında sizi düşünecektir.



SEVGİLİYE YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ - BASKILI PUZZLE

Romantik hediye seçeneklerinin vazgeçilmezi olan romantik puzzle, erke sevgiliye alınabilecek en güzel hediyelerden biridir. En romantik anınızda çekilen bir fotoğrafın basıl olduğu puzzle, sevgilinizin boş vakitlerinde hobisi olacak ve kendine ayırdığı vaktinin tümünü sizinle geçirmesini sağlayacak.

SEVGİLİYE YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ - ROMANTİK DUVAR SAATİ

Erkek sevgiliye hediye alırken zamanı durduracak bir hediye almak isterseniz romantik baskılı duvar saatini tercih edebilirsiniz. Sevgilinizin iş yerine ya da evine asacağı bu saat devamlı sizi hatırlatacak ve adeta zamanı durduracak.

SEVGİLİYE YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ - GECE LAMBASI

Erkek sevgiliye alınabilecek en romantik hediyelerden biri de romantik gece lambasıdır. Bu hediye ile sevgiliniz uykuya dalarken sizi hatırlayacak ve onun rüyalarına gireceksiniz.

YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN 2020? YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2020 yılında kaç gün resmi tatil var ve 2020 resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor araştırması şimdiden başladı. 2020 yılında öğrencilerin ve çalışanların yüzü resmi tatillerden yana gülecek. 2020 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı tatili ile başlayacak. 2020 yılında Ramazan bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Kurban bayramı ise 31 Temmuz cuma günü başlayacak.

YENİYIL TATİLİ NE ZAMAN? HANGİ GÜN TATİL?

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ 2020 HANGİ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ 2020 HANGİ GÜN?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ 2020 HANGİ GÜN?

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar Pazartesi ve Salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2020 HANGİ GÜN?

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi 24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün 25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün 26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ 2020 HANGİ GÜN?

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI 2020 HANGİ GÜN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi 31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün 1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün 2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün 3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün 30

AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ 2020 HANGİ GÜN?

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 2020 HANGİ GÜN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.

YILBAŞI NE DEMEK? NOEL NE ANLAMA GELİYOR?

Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır.

Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir.

1 Ocak: Türkiye dahil, çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1’inde gerçekleşir. Hicri Takvim 12 kameri aya göre düzenlendiğinden 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roşaşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı’ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi’nde yılbaşı (İsa’nın sünnet yıldönümüne de denk gelen) 14 Ocak’da kutlanır (Jülyen Takvimine göre 1 Ocak). Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği Güncellenmiş Jülyen Takvimini benimsemiştirler (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen Takvimi kullanmaya devam ederler.

Çin yılbaşı her yıl ilk kameri ayınının yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin’de yılın en önemli bayramı konumundadır.

İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos’da yılbaşı 13 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar kutlanır. Özellikle Tayland’da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.