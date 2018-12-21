Yılbaşı heyecanı Teknosa’da başlıyor

Teknosa, yeni yıla yeni teknolojilerle girmek ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için en son teknolojileri kazandıran kampanyalar sunuyor.

Yeni yıla yenilikçi teknolojilerle girmek isteyenler, Teknosa'nın yılbaşına özel birbirinden ayrıcalıklı kampanyalarıyla, hediyelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalardan, teknosa.com'dan veya internetten sipariş edip Click&Collect uygulaması ile kendilerine en yakın mağazadan hemen alabilecek.

YENI YILIN KAZANDIRAN EĞLENCESİ TEKNOSA BİNGO

Teknosa, yılbaşı denilince akla ilk gelen oyunlardan olan tombalaya, yeni ve farklı bir yorum katarak, hem eğlendiren hem kazandıran bir kampanya başlatıyor. Teknosa.com üzerinden micro siteye yönlendirilerek, 22-31 Aralık tarihlerinde oynanabilecek Teknosa Bingo kampanyası kapsamında çinko yapan katılımcılar güncel etiket fiyatı üzerinden yüzde 10, bingo yapan katılımcılar ise yüzde 18 KDV tutarı kadar indirim kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylara teknosa.com üzerinden ulaşılabiliyor.

HEDİYE ALAN KAZANACAK

Teknosa'nın gelenekselleşen yeni yıla özel kampanyası Harcadıkça Kazan'da ise, 25-31 Aralık tarihleri arasında 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar kulaklık, tablet, elektrikli süpürge gibi ürünlere yüzde 50'ye varan indirimlerle sahip olacak.

YENİ TEKNOLOJİLERLE YENİ YILI KARŞILIYOR

Teknosa'nın kendi özel markası Preo, aksiyon kameralarından drone'a, gaming ürünlerinden kişisel bakıma kadar çok çeşitli hediye seçenekleri sunuyor. Preo My Care serisi yeni yıla yenilenerek girmek veya sevdiklerine kullanışlı bir hediye vermek isteyenlerin tercihi olurken; Preo'nun oyun tutkunlarını cezbedecek gaming mouseları, gaming, klavyeleri, gaming kulaklıkları uygun fiyatı ve yüksek performansı ile yeni yıla damga vuruyor. 31 Aralık tarihine kadar geçerli Preo kampanyası kapsamında ise cep telefonu ve ekran koruma hariç tüm Preo ürünlerinde bir alana ikinci ürün yüzde 50 indirimli sunuluyor.

DHA