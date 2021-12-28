Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar oldu? 2022 Bütün ve yarım hindi fiyatları nedir? Migros, Carrefoursa, A101, BİM, Şok hindi fiyatları

Her yılbaşı sofrasının en çok aranılan lezzeti hindi dolmasıdır. Normal dönemde bu kadar revaçta olmayan bir tat olan hindi, yılbaşı arifesine girmemizle tekrar oldukça konuşulur hale geldi. Birçok kişinin merak ettiği 2022 yılı hindi fiyatları haberimizde yer alıyor. Bu bağlamda, Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar oldu? 2022 Bütün ve yarım hindi fiyatları nedir? İşte Migros, Carrefoursa, A101, BİM, Şok hindi fiyatları...

CARREFOURSA HİNDİ FİYATLARI

Doldurulmuş Kızarmış İç Pilavlı Bütün Hindi (7-8 Kişilik) 469,00 TL'dir.

Doldurulmuş Kızarmış Bütün Hindi Kestaneli İç Pilav’ın çiğ ağırlığı 5 - 5,5 kg arasındadır ve yanında mantar sote (300 g), Şakşuka (250 g ), Haydari 250 g), Rus Salatası (250 g), Acılı Ezme (250 g) hediye edilmektedir.

Kızarmış Yarım Hindi (3-4 Kişilik) 299,00 TL'dir.

Kızarmış Yarım Hindi’nin çiğ ağırlığı 2,5 – 2,75 kg arasındadır ve yanında kastaneli iç pilav (500 g), mantar sote (300 g), şakşuka (250 g), rus slatası (250 g ) hediye edilmektedir.

Doldurulmuş Roaster Piliç (3-4 Kişilik) 199,00 TL'dir.

Doldurulmuş Roaster Piliç’in çiğ ağırlığı 2,5 – 3 kg arasındadır ve kestaneli iç pilav (500 g) acılı ezme (250 g), haydari (250 g) hediye edilmektedir.

Hindi But Set (2-3 Kişilik) 199,00 TL'dir.

Hindi But Set Hindi but: 1 kg yanında yanında kestaneli iç pilav (500 g) ve acılı ezme (250 g), haydari (250 g) hediye edilmektedir.

Carrefoursa'da siparişler 28 Aralık 2021 saat 23:59’a kadar verilmelidir. Siparişiler 31 Aralık 2021 saat 15:00 - 22:00 arasında teslim edilecektir.

MİGROS HİNDİ FİYATLARI

Migros Ev Lezzetleri Yılbaşı Yarım Hindi Menüsü 450 TL'dir.

5-6 kişilik

Yarım Hindi

1 kg Kestaneli iç Pilav

6 çeşit 400’er gram Meze (Girit ezmesi, Şakşuka, Atom,Tahinli köz patlıcan, Muhammara, Mercimek köfte)

100 ML Gravy Sos





Migros Ev Lezzetleri Yılbaşı Bütün Hindi Menüsü – 650 TL'dir.

10-12 kişilik

Bütün Hindi

1,5 kg Kestaneli İç Pilav

6 çeşit 500’er gram meze (Girit ezmesi, Şakşuka, Atom,Tahinli köz patlıcan, Muhammara, Mercimek köfte)

200 ML gravy sos

28 Aralık 2021 23:59 tarihine kadar Migros Sanal Market üzerinden hindi sipariş verebilirsiniz. Sipariş edilecek Hindi menüleri 31 Aralık 2021 tarihinde saat 14:00-20:00 saatleri arasında Migros Sanal Market araçlarıyla teslim edilecektir.