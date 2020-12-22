Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar? Yeni yıl hindi fiyatları 2020 soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına ve daha fazlasını haberimizde derledik.

HİNDİ FİYATLARI NE KADAR? HİNDİ FİYATLARI 2020

Amerikan bronz hindinin ortalama 6 kilogram fiyatı 120 TL ile 350 TL arasında olacak. Organik doğal köy hindisi 200 TL'den satılırken, Kandıra hindisinin satış fiyatı ise 165 TL olarak açıklandı. Köyden direk üreticilerin yetiştirdiği hindiler ise 250 TL'den alıcı bulacak.

HİNDİ ALINIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gaffar Aktoz, yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi mönüsü olan hindileri alırken nerelere dikkat edilmesi gereken konularda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Hindileri alırken, genç hindilerin tercih edilmesinin daha doğru olacağını belirten Aktoz, "Alınacak hindiler, hareketli, tüyleri parlak, ibikleri de pembe veya kırmızıya yakın olmalıdır.



Hindi sürüsünün içinden öncelikle çok hareket eden, çok canlı, yerinde duramayan yaramaz çocuklar gibi olan hindiler seçilmelidir. Yılbaşı hindisinin genç, canlı ağırlığı 6-8 veya 6-10 kilogram olmalıdır. Yaşlı hindi ile genç hindinin belirli bir ayrımı vardır.



Yaşlı hindilerin ayaklarının üzerindeki deriler balık puluna benzemez ama pul puldur. Genç hindilerin ayaklarının üzerinde bu durum yoktur. Görünüş daha derimsi haldedir, pullaşmamıştır, sertleşmemiştir. Genç hindi yaşlısına oranla çok daha lezzetlidir" diye konuştu.

DOĞRU HİNDİ NASIL SEÇİLİR?

Uzmanlar kanatlarının altına bakarak hindinin iyi olup olmadığının anlaşılabileceğini söyledi. Kanatlarının altının sarı ya da yağ bağlamış olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Sarı, kanatlarının altında sarılık olmayan hindilerin yağ bağlamadığını, yağlı hindinin daha lezzetli ve besili olduğunu ifade etti.

HİNDİ DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

4 kg'lık bir hindi (temizlenmiş, pişmeye hazır),

7 çorba kaşığı tereyağı,

1 diş dövülmüş sarımsak,

ince rendelenmiş 1 portakalın kabuğu,

1 kahve kaşığı pul kırmızı biber.

Pilav harcı

2 çorba kaşığı sıvı yağ, 2 orta boy soğan, 500 gr. kıyılmış sosis, 125 gr. haşlanmış pirinç, 3 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu, 1+yarım tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 çırpılmış yumurta, 3 çorba kaşığı kuş üzümü yada kuru üzüm

HİNDİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Önce fırınınızı yüksek sıcaklığa (230 °C) getirip ısıtınız. Harcı hazırlamak için, orta boy bir tencerede 2 çorba kaşığı rafine yağı orta ateşte kızdırınız. Yağ kızınca soğanları katıp ara sıra karıştırarak 5-6 dakika, soğanlar yumuşak ve pembe olana kadar kızartınız. Sosisleri ekleyip sürekli karıştırarak 5 dakika, sosislerin pembeliği gidene kadar pişirip tencerenin içindekileri büyük bir kaseye boşaltınız. Geri kalan harç malzemesini de kaseye katıp iyice karıştırınız. Harcı hindinin karnına doldurup iplikle dikiniz. Küçük bir kasede 7 çorba kaşığı yağ, sarımsak, portakal kabuğu rendesi ve pul kırmızı biberi iyice karıştırıp düz bir bıçakla hindinin her yanına sürünüz.

Hindiyi fırın tepsisine yerleştirip fırına sürerek 10 dakika kızartınız. Fırının sıcaklığını azaltıp (170°C), 3 saat daha pişiriniz. Hindinin buduna bıçak batırıldığında akan su renksizse hindi pişmiş demektir. Tepsiyi fırından alıp karnındaki iplikleri çıkararak atınız. Hindiyi ve suyunu ısıtılmış bir servis tabağına aktarıp servis ediniz.

YILBAŞI HİNDİSİ KAÇ SAATE PİŞER?

Yılbaşı hindisini dondurulmuş alacaksınız buzun tamamen çözülmesini bekleyin. Ancak kesinlikle sıcak su kullanmamalısınız. Bu etinizin bozulmasına ve bakteri üremesine neden olur. Fırınınızın yeterince büyük olması çok önemli çünkü hindi pişerken fırının tavanından en az 10 santimetre uzakta olması gerekir, aksi takdirde hindinin tepe noktası hemen yanabilir. Pişirme torbası ya da alüminyum folyo kullanmak, etin her tarafının pişmesini kolaylaştırır. Eğer torba ya da folyo kullanacaksanız fırının sıcaklığını 200 dereceye kadar çıkarabilirsiniz. Orta büyüklükte bir hindinin pişmesi için fırında en az 3 saat kalması gerekir. Hindiniz çok büyükse bu süre 4 saate uzayabilir.

İÇ PİLAV NASIL OLMALI?

Yılbaşı hindisinin en iyi arkadaşı kuş üzümlü, kestaneli iç pilavdır. İp pilav yapımında kestane kullanacaksanız kestaneleri önceden biraz haşlayın, böylece hem daha kolay soyulur hem de pilavın içinde daha yumuşak olur. Soğan, kestane, kuş üzümünü biraz kavurduktan sonra hindinin ciğerini de güzelce temizleyip içine küçük küçük doğrayın. Bu pilavınızın lezzetini artıracaktır. Son olarak pirinci ve suyu ekleyerek normal pilav pişirir gibi pilavınızı hazırlayın.

İÇ PİLAV NE ZAMAN DOLDURULMALI?

Çiğ hindinin içine az pişirilmiş bir iç pilav doldurarak fırına verirseniz başarısız olma ihtimaliniz artar. Hindi hafif soğuduktan sonra içine hazırladığınız pilavı doldurun ve tekrar fırına verin.