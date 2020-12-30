Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? En güzel zencefilli, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi nedir? Yılbaşı akşamına sayılı günler kala muhteşem kokusu ve tadıyla gösterişli sofraların baş tacı olan Yılbaşı kurabiyesi tarifi merakla araştırılmaya başlandı. Orijinal adı Gingerbread olan yılbaşı kurabiyesi yapmanın en kolay yolunu sizler için araştırdık. İşte "Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? En güzel zencefilli, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi" sorularının cevabı haberimizde..

YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR? EN GÜZEL ZENCEFİLLİ, TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

100 gr sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı esmer şeker

2 adet yumurta

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı pekmez

2 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

Alabildiği kadar un (yaklaşık 4 su bardağı kadar)

ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Masanızda yerini alacak olan bu minik şirin kurabiye adamları yapmaya başlamak için öncelikle bir tencerede süt, şeker ve tereyağını eritin ve sonra oda sıcaklığına soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta, elediğiniz unu, baharatları ve karbonatı birleştirin. Kuru karışımın ortasını biraz açıp içine soğumaya bıraktığınız sıvı malzemeleri dökün ve malzemeler iyice birbirine geçene kadar karıştırın. Hazırlanan hamuru streç filme sarıp biraz buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Dolaptan çıkardığınız hamuru açarak incelttikten sonra tercih ettiğiniz kurabiye kalıpları ile şekillerinizi oluşturun. Hazırladığınız kurabiyeleri 200°C'deki fırında kızarana kadar pişirin ve süsleme aşamasına geçin. Kurabiyelerin üzerine renkli şekerlemeler, hazır süsleme sosları ile dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz.

Üzerindeki süslerin donması için biraz buzdolabında bekledikten sonra rengarenk kurabiye adamlarınız artık sunuma hazır!