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Yılbaşı kurabiyesi tarifi | Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? En güzel zencefilli, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi malzemeleri

Yılın en özel günlerinden biri olan ve muhteşem sofraların kurulduğu, ailelerin bir araya geldiği yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi yılbaşı kurabiyesi tarifi bir çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Sizde birbirinden lezzetli yılbaşı kurabiyeleri yapmak istiyorsanız haberime mutlaka göz atın...

Yılbaşı kurabiyesi tarifi | Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? En güzel zencefilli, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi malzemeleri

 Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? En güzel zencefilli, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi nedir? Yılbaşı akşamına sayılı günler kala muhteşem kokusu ve tadıyla gösterişli sofraların baş tacı olan Yılbaşı kurabiyesi tarifi merakla araştırılmaya başlandı. Orijinal adı Gingerbread olan yılbaşı kurabiyesi yapmanın en kolay yolunu sizler için araştırdık. İşte Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? En güzel zencefilli, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi malzemeleri nelerdir? sorularının cevabı haberimizde..

Yılbaşı kurabiyesi tarifi | Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? En güzel zencefilli, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi malzemeleri

ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ VE MALZEMELERİ

100 gr sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı esmer şeker

2 adet yumurta

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı pekmez

2 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

Alabildiği kadar un (yaklaşık 4 su bardağı kadar)

Yılbaşı kurabiyesi tarifi | Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? En güzel zencefilli, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi malzemeleri

ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Masanızda yerini alacak olan bu minik şirin kurabiye adamları yapmaya başlamak için öncelikle bir tencerede süt, şeker ve tereyağını eritin ve sonra oda sıcaklığına soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta, elediğiniz unu, baharatları ve karbonatı birleştirin. Kuru karışımın ortasını biraz açıp içine soğumaya bıraktığınız sıvı malzemeleri dökün ve malzemeler iyice birbirine geçene kadar karıştırın. Hazırlanan hamuru streç filme sarıp biraz buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Yılbaşı kurabiyesi tarifi | Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? En güzel zencefilli, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi malzemeleri

Dolaptan çıkardığınız hamuru açarak incelttikten sonra tercih ettiğiniz kurabiye kalıpları ile şekillerinizi oluşturun. Hazırladığınız kurabiyeleri 200°C'deki fırında kızarana kadar pişirin ve süsleme aşamasına geçin. Kurabiyelerin üzerine renkli şekerlemeler, hazır süsleme sosları ile dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz.

Üzerindeki süslerin donması için biraz buzdolabında bekledikten sonra rengarenk kurabiye adamlarınız artık sunuma hazır! 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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