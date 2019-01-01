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  3. Yılbaşı kutlamalarında 1 kişi baygınlık geçirdi

Yılbaşı kutlamalarında 1 kişi baygınlık geçirdi

İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki yılbaşı kutlamalarının ardından bir kişi kısa süreli baygınlık geçirdi.

Yılbaşı kutlamalarında 1 kişi baygınlık geçirdi

İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki yılbaşı kutlamalarının ardından bir kişi kısa süreli baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kişiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yerde kısa süre yatan kişi, daha sonra olduğu yerden kalkarak uzaklaştı.

(FOTOĞRAF)

DHA

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