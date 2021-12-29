Yılbaşı gecesi, mükellef bir sofra mı hazırlamak istiyorsunuz? Herkes mezelerinizi konuşsun, sizi sevmeyenler sofranızın lezzetinden çatlasın mı istiyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz. "Yılbaşı menüsü için meze tarifleri 2022 | Parmak yediren, en güzel meze tarifleri" konu başlıklarının yer aldığı en güzel meze tariflerine bolgegundem.com haberden ulaşabilirsiniz. Afiyet olsun...

YILBAŞI MENÜSÜ İÇİN MEZE TARİFLERİ 2022 | PARMAK YEDİREN, EN GÜZEL MEZE TARİFLERİ

Yılbaşı gecesinde sofranıza zenginlik ve lezzet katacak olan meze tariflerine yer verdik. Afiyet olsun...

HAVUÇ TARATOR

Havuç tarator malzemeleri;

3 adet havuç

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

3-4 yemek kaşığı sıvı yağı geniş bir tavaya dökün. Küçük doğranmış iki diş sarımsağı tavaya ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun. Havuçları rendeleyin, rendelenmiş havuçları da içerisine ilave edin. Havuçlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika kavrularak ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ayrı bir kasede suyu süzülmüş yoğurt ile tuz eklenerek çırpın. Soğuyan havuçlar yoğurda ilave edilerek karıştırılır ve servis tabağına alın. Havuç taratorumuz servise hazır deneyeceklere afiyet olsun.

SOSLU MANTAR

Soslu mantar malzemeleri;

400 gram mantar

1 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

1 baş soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı sebze tozu

Yarım çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı köri

Az tuz

Sosu için

250 ml (1 su bardağı ) soğuk su

1 silme yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pekmez

1-2 damla limon suyu

Öncelikle bir kapta sosun malzemelerini karıştırdım. Güzelce ısıttığım tavaya az yağı aldım ve iri doğranmış mantarı yüksek ateşte kavurdum. Mantarların rengi dönünce kapya biberi ilave edip biraz daha kavurdum. Sonra soğanı ilave edip yine yüksek ateşte hafif kahverengi olana kadar kavurdum. Tavanın altını kısıp ve sarımsakları ekledim. Biraz çevirdim ve baharatları ilave ettim. Az daha çevirdim ve suyunu ilave edip kapağını kapattım. Kısık ateşte mantar pişene kadar pişirdim. Afiyet olsun.

HAYDARİ

Haydari için gerekli malzemeler;

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tutam dereotu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1 dilim beyaz peynir

1 diş sarımsak

İlk olarak tavaya tereyağını alınarak kızdırılır. Daha sonra naneyi ekleyerek 1-2 tur çevrilir ve ocaktan alınır. Karıştırma kabına süzme yoğurt alınır. Beyaz peynir çatalla ezilerek ufalanır, dereotu ince kıyılır, yoğurdun üzerine ilave edilir. Son olarak naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak, tuz eklenerek karıştırılır. Servis tabağına alınarak üzeri zeytinyağı ve dereotu ile süslenir, servis edilir. Afiyet olsun.

EZME

4 adet domates

1 adet salatalık

3 adet biber

2 adet acı biber ( acı sevenler için arzuya göre )

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı nane

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı nar eşkisi

Yarım çay kaşığı sumak

Tuz

Domatesi, biberi ,salatalığı yıkayıp 3 e 4 e bölelim, robotto çekelim. Daha diri olmasını isterseniz domatesi salatalığı rendeleyip biberi de ufak ufak doğrayabilirsiniz. Derin bir kaba çekilmiş malzemeyi alalım, üzerine baharatları salçayı ilave edip karıştıralım. Servis tabağına alıp arzu ettiğiniz şekilde süsleyip servis yapabilirsiniz.

MOR LAHANA MEZESİ

Yarım orta boy mor lahana

Sıvı yağ

5 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı mayonez

Tuz

1 diş sarımsak

Mor lahana salatası hazırlamak için öncelikle lahanayı ince ince doğrayın ve az yağda, kendi suyunda yumuşayıncaya kadar kavurun. Burada lahananızı bıçak ile doğramak yerine patates soyacağı ile de incecik kıyabilirsiniz. Uygun bir kase içerisine yoğurt, mayonez, tuz ve dövülmüş sarımsağı ekleyip karıştıralım. İsteğinize göre mayonez ve yoğurt miktarını ayarlayabilirsiniz. Lahanalarımızı karıştırma kabına alalım, yoğurtlu sosu da ekleyerek karıştıralım. Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz, mor lahana salatası tarifimi mutlaka denemenizi öneririm, beğeneceğinize eminim, şimdiden afiyet olsun.

HUMUS

3 su bardağı konverse nohut (suyu süzülmüş)

1/3 su bardağı tahin

2 limonun suyu veya 2-3 yemek kaşığı hazır limon suyu

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

Üzeri için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı biber

Sumak

Bütün malzemeleri blenderde iyice püre haline gelene kadar eziyoruz (arzuya göre eğer kıvamını daha sıvı isterseniz bir kaç kaşık su ilave edebilirsiniz) Servis tabağına aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz ve kırmızı biber, sumak serpiyoruz. Afiyet olsun.

YOĞURTLU KIRMIZI BİBER MEZESİ

4-5 adet közlenmiş kırmızı biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

Közlenmiş kırmızı biberlerinizi kare şeklinde doğrayın, daha sonra hepsini bir tavaya alarak suyu gidene kadar 5-6 dakika kavrurun. Daha sonra sıvı yağ ekleyin ve 8 -10 dakika daha kavurun ve ocaktan alınarak soğumaya bırakın. Bu arada süzme yoğurt 2-3 yemek kaşığı su ile açılır, tuz ve sarımsak eklenerek çırpılır. Soğuyan biberler yoğurt ile karıştırılarak servis tabağına alınır. Meze tarifleri içerisinde sanırım en sevdiğimdir kırmızı biber mezesi. Bu tarifi konserve kırmızı biber ile ya da dondurucudaki yazdan közlenmiş olduğunuz biberler ile yapabilirsiniz.

HİBEŞ MEZESİ

Yarım su bardağı tahin (100 gram)

1 diş sarımsak

Çeyrek çay bardağı limon suyu

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su (50 ml)

Üzerini süslemek için;

Kırmızı toz biber

Uygun bir kaba tahini alalım. Üzerine rendelenmiş ya da ezilmiş sarımsağı ekleyelim. Ardından limon suyunu ekleyerek karıştıralım. Karışım koyulaşacaktır. Üzerine kırmızı toz biber, kimyon ve tuzu ekleyelim. Bir miktar su da ekleyerek kıvamını ayarlayalım. Yarım çay bardağı yeterli oldu benim tarifimde. Kıvamını kendi zevkinize göre daha koyu ya da sulu yapabilirsiniz.

BROKOLİ MEZESİ

1 havuç

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı mısır

Yarım çay bardağı ceviz

1 küçük brokoli

1 tutam dereotu

2 diş sarımsak

7-8 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz

Brokoli 5 dk haşlanır çok yumuşamasın biraz diri kalmalı. Havuç rendelenir pişirilir. İkisi soğuyunca. Bir kaba yoğurt mayonez Tuz ve sarımsak ezilip atılır çırpılır. İçine mısır ve minik doğranmış dereotu konulur kıyılmış cevizler de eklenir karıştırılır. Soğuyan Brokoli minik şekilde doğranır. Havuç ve brokoli de eklenip güzelce hepsi karıştırılır ve servis edilir.

MUHAMMARA

1 su bardağı domates salçası

1 su bardağı acı biber salçası (tatlıda olur)

1 su bardağı süzme zeytinyağı

2 su bardağı ekmek kırıntısı

1 su bardağı ezilmiş ceviz (ben biraz daha fazla kullandım)

6 diş ezilmiş sarımsak

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı pul biber (istenirse, tatlı biber salçası için)

1 yemek kaşığı limon suyu veya nar ekşisi (istenirse, ben kullanmadım)

Bütün malzemeleri karıştırma kabına alıyoruz ve iyice birbirine yedirene kadar karıştırıyoruz. Ağzı kapalı kaba veya cam kavanoza doldurup dolapta muhafaza ediyoruz. İstediğiniz zaman servis yapabilirsiniz (en az bir kaç saat bekletip servis yapınca daha güzel oluyor. Bekledikçe lezzeti artıyor)

EGE GÜZELİ MEZESİ

2 adet kabak

Çeyrek çay bardağı zeytinyağı – 30 ml

1 su bardağı kadar ceviz

1 adet elma

1,5 su bardağı kadar süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

İlk olarak kabağın lekeli kısımları varsa temizleyelim. Ardından rendeleyelim. Tavaya çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı alıp kabakları yumuşayıncaya kadar soteleyelim. Yumuşayan kabakları karıştırma kasesine alalım. Aynı tavada iri iri kıydığımız cevizleri kokusu çıkıncaya kadar kavuralım ve kabağın üzerine ekleyelim. 1 tane ekşi elmayı rendeleyerek suyunu sıkalım ve onu da kaseye ekleyip malzemeleri karıştıralım. Üzerine süzme yoğurdu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Üzerine 1 diş sarımsak rendeleyip, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekleyip karıştıralım. Kıvamına bakarak yoğurt ilave edebilirsiniz.

SEMİZOTU MEZESİ

15-20 dal semizotu (bir kase kadar)

4-5 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 adet orta boy salatalık

1 tatlı kaşığı kuru nane(tepeleme)

2-3 diş sarımsak

Süsleme için;

Semiz otu yaprağı, havuç , zeytin ezmesi, zeytinyağı

Semizotlarını temizleyin, dalları körpe ise yapraklar ile birlikte ayıklayın. Bir adet salatalığı rendeleyin, ezilmiş sarımsak, kuru nane ve süzme yoğurt ile iyice karıştırın, en son ayıkladığınız semizotlarını ekleyin. Servis tabağına alarak , arzuya göre semizotu yaprakları, havuç, zeytin ezmesi ile süsleyerek ve zeytinyağı gezdirerek servis yapabilirsiniz.

MERCİMEKLİ SEMİZOTLU BORANİ

1 bağ semizotu

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 orta boy soğan

Soğanı kavurmak için ;

3 yemek kaşığı zeytin yağı

Sosu için ;

1 kase yoğurt

3 diş ince doğranmış sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı kuru nane