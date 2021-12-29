Yılbaşı menüsü için meze tarifleri 2022 | Parmak yediren, en güzel meze tarifleri
Yeni yıla mükemmel bir sofrada girmek isteyenler "Yılbaşı menüsü için meze tarifleri 2022 | Parmak yediren, en güzel meze tarifleri" başlıklarında yer alan tarifleri uygulayarak, misafirlerine parmaklarını yedirebilirler.
Yılbaşı gecesi, mükellef bir sofra mı hazırlamak istiyorsunuz? Herkes mezelerinizi konuşsun, sizi sevmeyenler sofranızın lezzetinden çatlasın mı istiyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz. "Yılbaşı menüsü için meze tarifleri 2022 | Parmak yediren, en güzel meze tarifleri" konu başlıklarının yer aldığı en güzel meze tariflerine bolgegundem.com haberden ulaşabilirsiniz. Afiyet olsun...
YILBAŞI MENÜSÜ İÇİN MEZE TARİFLERİ 2022 | PARMAK YEDİREN, EN GÜZEL MEZE TARİFLERİ
Yılbaşı gecesinde sofranıza zenginlik ve lezzet katacak olan meze tariflerine yer verdik. Afiyet olsun...
HAVUÇ TARATOR
Havuç tarator malzemeleri;
- 3 adet havuç
- 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- Tuz
- 3-4 yemek kaşığı sıvı yağı geniş bir tavaya dökün.
- Küçük doğranmış iki diş sarımsağı tavaya ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.
- Havuçları rendeleyin, rendelenmiş havuçları da içerisine ilave edin.
- Havuçlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika kavrularak ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Ayrı bir kasede suyu süzülmüş yoğurt ile tuz eklenerek çırpın.
- Soğuyan havuçlar yoğurda ilave edilerek karıştırılır ve servis tabağına alın.
- Havuç taratorumuz servise hazır deneyeceklere afiyet olsun.
SOSLU MANTAR
Soslu mantar malzemeleri;
- 400 gram mantar
- 1 adet kapya biber
- 2 adet yeşil biber
- 1 baş soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı sebze tozu
- Yarım çay kaşığı kekik
- Yarım çay kaşığı köri
- Az tuz
Sosu için
- 250 ml (1 su bardağı ) soğuk su
- 1 silme yemek kaşığı nişasta
- 1 yemek kaşığı pekmez
- 1-2 damla limon suyu
- Öncelikle bir kapta sosun malzemelerini karıştırdım.
- Güzelce ısıttığım tavaya az yağı aldım ve iri doğranmış mantarı yüksek ateşte kavurdum.
- Mantarların rengi dönünce kapya biberi ilave edip biraz daha kavurdum.
- Sonra soğanı ilave edip yine yüksek ateşte hafif kahverengi olana kadar kavurdum.
- Tavanın altını kısıp ve sarımsakları ekledim.
- Biraz çevirdim ve baharatları ilave ettim.
- Az daha çevirdim ve suyunu ilave edip kapağını kapattım. Kısık ateşte mantar pişene kadar pişirdim. Afiyet olsun.
HAYDARİ
Haydari için gerekli malzemeler;
- 6 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 tutam dereotu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 dilim beyaz peynir
- 1 diş sarımsak
- İlk olarak tavaya tereyağını alınarak kızdırılır.
- Daha sonra naneyi ekleyerek 1-2 tur çevrilir ve ocaktan alınır.
- Karıştırma kabına süzme yoğurt alınır.
- Beyaz peynir çatalla ezilerek ufalanır, dereotu ince kıyılır, yoğurdun üzerine ilave edilir.
- Son olarak naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak, tuz eklenerek karıştırılır.
- Servis tabağına alınarak üzeri zeytinyağı ve dereotu ile süslenir, servis edilir. Afiyet olsun.
EZME
- 4 adet domates
- 1 adet salatalık
- 3 adet biber
- 2 adet acı biber ( acı sevenler için arzuya göre )
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- Yarım çay kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 çay kaşığı nar eşkisi
- Yarım çay kaşığı sumak
- Tuz
- Domatesi, biberi ,salatalığı yıkayıp 3 e 4 e bölelim, robotto çekelim.
- Daha diri olmasını isterseniz domatesi salatalığı rendeleyip biberi de ufak ufak doğrayabilirsiniz.
- Derin bir kaba çekilmiş malzemeyi alalım, üzerine baharatları salçayı ilave edip karıştıralım.
- Servis tabağına alıp arzu ettiğiniz şekilde süsleyip servis yapabilirsiniz.
MOR LAHANA MEZESİ
- Yarım orta boy mor lahana
- Sıvı yağ
- 5 yemek kaşığı yoğurt
- 3 yemek kaşığı mayonez
- Tuz
- 1 diş sarımsak
- Mor lahana salatası hazırlamak için öncelikle lahanayı ince ince doğrayın ve az yağda, kendi suyunda yumuşayıncaya kadar kavurun.
- Burada lahananızı bıçak ile doğramak yerine patates soyacağı ile de incecik kıyabilirsiniz.
- Uygun bir kase içerisine yoğurt, mayonez, tuz ve dövülmüş sarımsağı ekleyip karıştıralım. İsteğinize göre mayonez ve yoğurt miktarını ayarlayabilirsiniz.
- Lahanalarımızı karıştırma kabına alalım, yoğurtlu sosu da ekleyerek karıştıralım.
- Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz, mor lahana salatası tarifimi mutlaka denemenizi öneririm, beğeneceğinize eminim, şimdiden afiyet olsun.
HUMUS
- 3 su bardağı konverse nohut (suyu süzülmüş)
- 1/3 su bardağı tahin
- 2 limonun suyu veya 2-3 yemek kaşığı hazır limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 diş sarımsak
- 1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Kırmızı biber
- Sumak
- Bütün malzemeleri blenderde iyice püre haline gelene kadar eziyoruz (arzuya göre eğer kıvamını daha sıvı isterseniz bir kaç kaşık su ilave edebilirsiniz)
- Servis tabağına aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz ve kırmızı biber, sumak serpiyoruz. Afiyet olsun.
YOĞURTLU KIRMIZI BİBER MEZESİ
- 4-5 adet közlenmiş kırmızı biber
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- Tuz
- Közlenmiş kırmızı biberlerinizi kare şeklinde doğrayın, daha sonra hepsini bir tavaya alarak suyu gidene kadar 5-6 dakika kavrurun.
- Daha sonra sıvı yağ ekleyin ve 8 -10 dakika daha kavurun ve ocaktan alınarak soğumaya bırakın.
- Bu arada süzme yoğurt 2-3 yemek kaşığı su ile açılır, tuz ve sarımsak eklenerek çırpılır.
- Soğuyan biberler yoğurt ile karıştırılarak servis tabağına alınır.
- Meze tarifleri içerisinde sanırım en sevdiğimdir kırmızı biber mezesi.
- Bu tarifi konserve kırmızı biber ile ya da dondurucudaki yazdan közlenmiş olduğunuz biberler ile yapabilirsiniz.
HİBEŞ MEZESİ
- Yarım su bardağı tahin (100 gram)
- 1 diş sarımsak
- Çeyrek çay bardağı limon suyu
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı su (50 ml)
Üzerini süslemek için;
- Kırmızı toz biber
- Uygun bir kaba tahini alalım. Üzerine rendelenmiş ya da ezilmiş sarımsağı ekleyelim.
- Ardından limon suyunu ekleyerek karıştıralım. Karışım koyulaşacaktır.
- Üzerine kırmızı toz biber, kimyon ve tuzu ekleyelim. Bir miktar su da ekleyerek kıvamını ayarlayalım. Yarım çay bardağı yeterli oldu benim tarifimde. Kıvamını kendi zevkinize göre daha koyu ya da sulu yapabilirsiniz.
BROKOLİ MEZESİ
- 1 havuç
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay bardağı mısır
- Yarım çay bardağı ceviz
- 1 küçük brokoli
- 1 tutam dereotu
- 2 diş sarımsak
- 7-8 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı mayonez
- Tuz
- Brokoli 5 dk haşlanır çok yumuşamasın biraz diri kalmalı.
- Havuç rendelenir pişirilir. İkisi soğuyunca. Bir kaba yoğurt mayonez Tuz ve sarımsak ezilip atılır çırpılır.
- İçine mısır ve minik doğranmış dereotu konulur kıyılmış cevizler de eklenir karıştırılır.
- Soğuyan Brokoli minik şekilde doğranır.
- Havuç ve brokoli de eklenip güzelce hepsi karıştırılır ve servis edilir.
MUHAMMARA
- 1 su bardağı domates salçası
- 1 su bardağı acı biber salçası (tatlıda olur)
- 1 su bardağı süzme zeytinyağı
- 2 su bardağı ekmek kırıntısı
- 1 su bardağı ezilmiş ceviz (ben biraz daha fazla kullandım)
- 6 diş ezilmiş sarımsak
- 2 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı kimyon
- 2 çay kaşığı pul biber (istenirse, tatlı biber salçası için)
- 1 yemek kaşığı limon suyu veya nar ekşisi (istenirse, ben kullanmadım)
- Bütün malzemeleri karıştırma kabına alıyoruz ve iyice birbirine yedirene kadar karıştırıyoruz.
- Ağzı kapalı kaba veya cam kavanoza doldurup dolapta muhafaza ediyoruz.
- İstediğiniz zaman servis yapabilirsiniz (en az bir kaç saat bekletip servis yapınca daha güzel oluyor. Bekledikçe lezzeti artıyor)
EGE GÜZELİ MEZESİ
- 2 adet kabak
- Çeyrek çay bardağı zeytinyağı – 30 ml
- 1 su bardağı kadar ceviz
- 1 adet elma
- 1,5 su bardağı kadar süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- İlk olarak kabağın lekeli kısımları varsa temizleyelim.
- Ardından rendeleyelim.
- Tavaya çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı alıp kabakları yumuşayıncaya kadar soteleyelim.
- Yumuşayan kabakları karıştırma kasesine alalım.
- Aynı tavada iri iri kıydığımız cevizleri kokusu çıkıncaya kadar kavuralım ve kabağın üzerine ekleyelim.
- 1 tane ekşi elmayı rendeleyerek suyunu sıkalım ve onu da kaseye ekleyip malzemeleri karıştıralım.
- Üzerine süzme yoğurdu kontrollü bir şekilde ilave edelim.
- Üzerine 1 diş sarımsak rendeleyip, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekleyip karıştıralım.
- Kıvamına bakarak yoğurt ilave edebilirsiniz.
SEMİZOTU MEZESİ
- 15-20 dal semizotu (bir kase kadar)
- 4-5 çorba kaşığı süzme yoğurt
- 1 adet orta boy salatalık
- 1 tatlı kaşığı kuru nane(tepeleme)
- 2-3 diş sarımsak
Süsleme için;
- Semiz otu yaprağı, havuç , zeytin ezmesi, zeytinyağı
- Semizotlarını temizleyin, dalları körpe ise yapraklar ile birlikte ayıklayın.
- Bir adet salatalığı rendeleyin, ezilmiş sarımsak, kuru nane ve süzme yoğurt ile iyice karıştırın, en son ayıkladığınız semizotlarını ekleyin.
- Servis tabağına alarak , arzuya göre semizotu yaprakları, havuç, zeytin ezmesi ile süsleyerek ve zeytinyağı gezdirerek servis yapabilirsiniz.
MERCİMEKLİ SEMİZOTLU BORANİ
- 1 bağ semizotu
- 1 çay bardağı yeşil mercimek
- 1 orta boy soğan
Soğanı kavurmak için ;
- 3 yemek kaşığı zeytin yağı
Sosu için ;
- 1 kase yoğurt
- 3 diş ince doğranmış sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- 1 tatlı kaşığı pulbiber
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- Semizotunu yıkayıp ince ince doğrayarak süzdürüyoruz.
- Mercimeği de yıkayıp üzerini basacak kadar su ilave ediyoruz. Bir taşım kaynadıktan sonra suyunu değiştirip tekrar kaynamaya bırakıyoruz. 5 dakika kaynadıktan sonra altını kapatarak 15 dakika suyunda bekletiyoruz.
- Daha sonra kevgire alıp süzdürerek üzerinden bir miktar soğuk su geçiriyoruz. (Bu işlemi boranimiz yoğurtlu bir yemek olduğu için yemeğimizin rengini karartmasın diye iki defa uyguluyoruz. )
- Pişirme tenceresinin içine küçük küçük doğranmış soğanı yağla birlikte alarak kavuruyoruz.
- Kavrulan soğanımızın içine süzülen semizotunu ekliyoruz. Kısık ateşte 5 dakika suyunu salmasını bekliyoruz.
- Mercimeği de ekleyerek ara ara karıştırıp yaklaşık 15 dakika semizotu yumuşayana kadar pişiriyoruz. Altını kapatarak dinlenmeye bırakıyoruz.
- Sosu için ince doğranmış sarımsakları yoğurtla birlikte çırpıyoruz. Nane, pulbiber ve tereyağını tavada kızdırıyoruz.
- Hazırladığımız yoğurt sosunu yemeklik malzememize ekleyerek karışıyoruz.
- Servis tabağına alarak üzerine kızdırdığımız tereyağından gezdiriyoruz. Boranimiz servise hazır