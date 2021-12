Yılbaşı mesajları 2022 komik, resimli, İngilizce, dini, kısa, kurumsal, komik

Yılbaşında birbirlerine mesaj atacak olanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Yılbaşı mesajları komik, resimli, ngilizce, dini, kısa, kurumsal, nelerdir? Sevgiliye, arkadaşa en güzel ve etkileyici 2021- 2022 yılbaşı mesajları, sözleri nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

YILBAŞI MESAJLARI KISA, UZUN, ETKİLEYİCİ NELERDİR?

Her yeni yıl bir başka güzel. 2020 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2020 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2020 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar.

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım. Nice yıllar, mutlu yıllar.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

Yeni yılda; hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu sefer… Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar…

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

Dün rüya yarın hayaldir. Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara!

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle.

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2020 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2020 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar..

YENİ YILDA; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine... MUTLU YILLAR!!

Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar

İNGİLİZCE YILBAŞI MESAJLARI NELERDİR?

> Happy New Year. Receive my simple gift of love wrapped with sincerity tied with care and sealed with blessings to keep you happy and safe all the lifelong. Happy New Year!

– Mutlu yıllar! Seni hayat boyu mutlu ve güvende tutacak samimiyetle sarılı, iyi dilekler ile mühürlü bu küçük aşk ve muhabbet hediyemi kabul et. Mutlu yıllar!

> Let’s welcome the year which is fresh and new. Let’s cherish each moment it beholds, let’s celebrate this blissful New-year. Happy New Year!

– Bu yepyeni yıla ve getireceği her ana değer verelim ve bu keyifli zamanı kutlayalım. Mutlu Yıllar!

> New year begins, let us pray, that it will be a year with peace, happiness, and abundance of new friends, God bless you throughout the new year.

– Bu yeni yılın barış, mutluluk ve yeni arkadaşlık bolluğu içinde geçmesi için dua edelim. Bu yeni yıl boyunca Allah seni korusun.

> Happy New Year to you and your family. May this year bring all the happiness and success in your life.

– Ailene ve sana mutlu yıllar diliyorum. Bu yeni yıl hayatına başarı ve mutluluk getirsin.

> May this new year all your dreams turn into reality and all your efforts into great achievements. Happy New Year!

– Bu yeni yılda bütün hayallerin gerçeğe bütün çabaların başarıya dönüşsün. Mutlu yıllar!

>As I think about our friendship and how happy it has made me, I want to wish you happiness in the year to come. Happy New Year.

-Arkadaşlığımızı ve beni ne kadar mutlu ettiğini düşünerken, önümüzdeki yıl için sana mutluluk dilemek isterim. Mutlu yıllar.

>New dreams, new hopes, new experiences and new joys, wishing you Happy New Year.

– Yeni hayaller, yeni umutlar, yeni tecrübeler ve yeni sevinçler, mutlu yıllar dillerim.

>It’s time to forget the past and celebrate a new beginning. Happy new year.

-Eskiyi unutup yeni başlangıçları kutlamanın zamanı. Mutlu yıllar.

>A new year is a chance to make new beginnings and letting go of old regrets. Happy New Year.

-Yeni yıl yeni başlangıçlar yapmak ve eski pişmanlıkları unutmak için bir şanstır. Mutlu yıllar.

>Spread smiles among your near and dear ones. Happy New Year!

-Yanındakilere ve sevdiklerine gülücükler saç. Mutlu yıllar!

>Let’s celebrate this blissful, cheerful, colorful New year with a smile. Wish you Happy new year.

-Bu mutlu, neşeli, renkli yeni yılı bir gülücükle kutlayalım. Mutlu yıllar.

>May your health be good, your life peaceful and your days filled with lots of joy. Happy New Year!

-Sağlığın iyi, hayatın huzurlu ve günlerin neşeyle dolu olsun. Mutlu yıllar!

DİNİ YILBAŞI MESAJLARI NELERDİR?

–Her gününüzün sizden razı olunacak amellerle geçmesini diler, yeni yılınızı en içten dilek ve dualarımla kutlarım.

–Yüzünüzden gülücüklerin hiç eksik olmasın. Gönlünüzden sevgi hiç ırak kalmasın. Hicri yılbaşınız kutlu olsun.

– Sizlerin ve tüm Müslüman aleminin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl tüm İslam alemi için hayırlı olsun. Sağlıklı, mutlu yıllar…

— Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek yeni yılınızı en içten dileklerim ve dualarımla kutlamak isterim. Hayırlı yıllar.Bu yeni yılda tüm güzelliklerin seninle olmasını dilerim. Mutlu yarınlar için dua etmeyi, bu yeni yılı ibadet ederek geçirmeyi unutma. İyi yıllar!

–Tüm İslam Alemine yeni yılın insanlık ve barış getirmesini diler, yüzünüzden gülücüklerin eksik olmamasını Allah’tan niyaz ederim. Yeni yılınız kutlu olsun

– Yeni yılınızı canı gönülden kutlar ve bu yılın ömür boyu unutamayacağınız kadar hayırlı ve güzel bir yıl olarak geçmesini dilerim. Mutlu yıllar…

–Bu yıl Allah tüm etmiş olduğunuz duaları kabul etsin. Gönlünüz ferah, yüreğiniz huzurla dolsun. İslamiyeti layığıyla yaşamak tüm kullara nasip olsun. Nice güzel yıllara!

SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI NELERDİR?

Biricik aşkım yeni yılımız kutlu olsun.

Yıllar her şeyi değiştiriyor biz hep aynı kalalım. Nice seneler aşkım.

Gönlüm yeni yıla da seninle girdi. Mutlu yıllara bir tanem.

Her yaşın bir güzelliği vardır. Peki bu yeni yılda hangi güzelliğine aşık olayım bir tanem.

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim.

Yeni yılda bütün güzellikler seninle olsun yeni yılın kutlu olsun sevgilim.

Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, sana hep hep yeniden başlamak isterim. 2021 yılı kutlu olsun bir tanem.

Yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl sana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

“Yaşamın boyunca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep seninle olsun. İyi veya kötü her gününde bana da ayırdığın bir yerin olsun. İyi ki varsın bir tanem.”

“Yeni yılda hiçbir zaman ümitsiz kalmaman ve aklında beliren hangi hayalin varsa en güzel şekilde kavuşman dileğiyle… İyi ki benim sevgilimsin.”

“Yeni bir yıl daha gelmiş kapımızı çalarken ben yine sana sarılı halde, yine senin yanında olmak istiyorum. Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş, ben bu yıla da aşkının sıcaklığıyla girmek istiyorum. Seni çok seviyorum.”

“Aşkın yeniden doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun belki yorgun ama yine de umutlu ve mutlu, her şeye rağmen sevgi dolu geçecek nice güzel yıllara! Seni çok seviyorum.”

“Yeni yılda melekler omzuna konup sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar seninle olsun aşkım. Sen her şeyin en güzelini hak edensin… Hayalini kurduğun ne varsa en kısa zamanda yanında belirsin. Mutlu yıllar sevgilim.”

“Coşkulu ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamımızdan. Gelecek yılda sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesi, mutlulukların en uzun sürelisi seninle olsun. İyi seneler.”

“Bahar geldiğinde gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler seninle olsun. Mutlu yıllar aşkım.”

KOMİK YILBAŞI MESAJLARI NELERDİR?

–Bu sene akıllı telefonunu sadece Instagram için değil, gerçekten işe yarayacak bir şeyler için kullanman dileğiyle…



–Telefon hatları sıkışmadan ve internete çökmeden önce sana mutlu yıllar dilemek istedim. Yeni yılın kutlu olsun!

–Bu sene erken kalkmaya, diyet yapmaya ve tüm gün internette gezinmemeye söz veriyorum. Umarım geçtiğimiz beş senede tutamadığım bu sözlerin hepsini bu sene tutarım. Kız arkadaşımı o kadar seviyorum ki eskimesin diye 2020 yılında başkalarının kız arkadaşlarını kullanacağım.

–Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

–Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasmanda mı?

— Görüyorum. Bu yıl yɑşɑmındɑ büyük değişikler olɑcɑk. Bol bol gezecek, okuyɑcɑk, film izleyecek, kendine vɑkit ɑyırɑcɑksın. Not: Gönderen pɑtronun, kovuldun.

–Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2020 no’lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle. Mutlu yıllar.

–Yeni bir yıldɑ yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmɑsın mutlu yıllɑr.

–Yeni yıldɑ umutlɑrın gerçek, gerçeklerin mutluluklɑrın sonsuz olsun! İyi Yıllɑr…

RESİMLİ YILBAŞI MESAJLARI NELERDİR?

YILBAŞI MESAJLARINI NASIL GÖNDERİRİM?

Yılbaşı mesajlarını göndermek için tek yapmanız gereken hangi sosyal ağdan kime mesaj göndermek istediğinizi seçmeniz ve tıklamanız. Öncelikle beğendiğiniz yeni yıl mesajlarını ya da resimli yılbaşı mesajlarını koplayamanız. Daha sonra göndermek istediğiniz kaynağa girip mesaj alanına yapıştırmanız daha sonra hem WhatsApp'dan, SMS'den Facebook'tan Twitter'dan yada Instagram gibi sosyal ağlara tıklayarak gönder tuşuna basmanız.

YILBAŞININ ANLAMI NEDİR?

Yılbaşının Hıristiyan dünyasının bayram olarak kabul ettiği Noel’le alakası yoktur. Hıristiyanlar arasında Noel kutlamaları Hz. İsa’nın doğum tarihi olarak kabul edilen 25 Aralık’ta başlar ve bir hafta devam eder. Dini bir özellik taşır. Bizim için ise yılbaşı sadece bir takvim olayıdır, hiçbir dini özelliği yoktur.

Yılbaşı için alışveriş yapılması, özel yemekler hazırlanması son yıllarda yaygınlaşmıştır. Yılbaşı gecesi genellikle akraba ve yakın komşular ile birlikte geçirilir. Günümüzde eğlence yerlerinde, turistik tesislerde yılbaşını geçirme yaygınlaşmaktadır. Bizde kutlanılan yılbaşı Hıristiyan dini ile ilgisi olmasa bile, yılbaşı için özel hazırlıklar yapılması ve kutlanması, Batı kültüründen bizim kültürümüze sirayet etmiştir.

NOEL BABA NEDİR?

Noel Baba, 24 Aralık gecesi evlere gizlice girerek çocuklara hediye bırakan efsanevi bir figür. Günümüzde, kırmızı elbiseli, kır saçlı, beyaz sakallı, sevimli birisi olarak resmediliyor.

Noel Baba efsanesinin Piskopos Nikola’yı konu alan Hollandalı Sinterklaas hikayesine dayanıyor.

Noel Baba'nın, sene içerisinde "yaramazlık yapmayan" çocuklara hediye getirme geleneği ise İskandinav mitolojisindeki tanrı Odin'den geliyor.

NEDEN ÇAM AĞACI SÜSLENİR?

İlk kez 16. yy’da Kuzey Avrupa’da ortaya çıkan çam ağacı süsleme etkinliği Cermen ve Kelt dinsel etkinliklerinden geldiği bilinmektedir. Birçok dinsel gelenekte bereket, verimlilik ve üretkenlik sembolü olan yeşil ağaç, noel içinde bu inancın bir parçası olarak sembolize edilmektedir. Hıristiyanlıkta süslenen yeşil çam ağacı Hayat ağacını temsil etmektedir.

Yeni yıla sayılı günler kala yeni yıl mesajları 2019 - 2020 aramaları hızlandı... Herkesi tatlı bir heyecan sardı! Kimsede olmayan, benzersiz yeni yıl mesajı göndermek isteyenler çaba içinde. Kısa ya da uzun yeni yıl mesajları ya da resimli yeni yıl mesajları aranıyor. 2019 yeni yıl (yıl başı) mesajlarını sizler için derledik. Sevdiklerinize, dostlarınıza WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızdan ya da SMS ile gönderebileceğiniz kısa, anlamlı yılbaşı mesajları ile 2019 mutlu girin istedik... Bu vesileyle yeni yılınız kutlu olsun.