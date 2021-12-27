Yılbaşı Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar | Milli Piyango yılbaşı bileti en çok çıkan - kazanan numaralar, sayılar 2022

Her yıl gerçekleştirilen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, bul yıl da yılbaşına yaklaştığımız bugünlerde takip edenler tarafından en sık aratılan konulardan biri oldu. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi, Milli Piyango yılbaşı biletlerini satın aldı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesi en çok çıkan rakamlar merak ediliyor. Biz de bu kapsamda haberimizde Yılbaşı Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlara yer verdik. İşte Milli Piyango yılbaşı bileti en çok çıkan-kazanan numaralar, sayılar 2022...

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR | MİLLİ PİYANGO BİLETİ EN ÇOK ÇIKAN - KAZANAN NUMARALAR, SAYILAR 2022

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesi en çok çıkan rakamlar merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar neler? Şu ana kadar Milli Piyango'da en şanslı il İstanbul olarak belirlendi. Milli Piyango idaresinin açıkladığı rakamlar arasında en fazla çıkan rakam 3 oldu.

2 rakamı 10,

1 rakamı 9,

7 rakamı 8,

4 ve 5 rakamları 7,

6 rakamı 6,

3 rakamı ise 3 kez çıktı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise '0' ve '9' rakamlarıdır. Çekilişlerde 4 kez çıkmıştır.

MİLLİ PİYANGO TARİHİ

5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulan Millî Piyango İdaresi, 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir. Bu tarihten önce, 710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamanın ardından yılbaşı büyük ikramiyesinin kaç TL olduğu belli oldu. MP yılbaşı çekilişinde kazanan isim 120 milyon TL almış olacak. Vatandaşlar, 31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek olan çekiliş sonrasında bilet sorgulama ekranından sonuçları öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO KAÇ TL 2022?

Milli Piyango, büyük ikramiyenin dışında farklı miktarlarda ikramiyeler de dağıtacak. Yılbaşı gecesi dağıtılacak ikramiyelerin toplam tutarı ise 670 milyon 70 bin TL olarak açıklandı. Çekiliş günü saat 17:00’de gerçekleşecek olan çekilişte 12 bin ve 12 milyon TL kazanan numaralar açıklanacak. Saat 18:30’da gerçekleştirilecek olan çekilişte ise 6 bin TL kazanan numaralar açıklanmış olacak. 240 TL ve 2 bin TL kazanan numaralar ise saat 20:30’da yapılacak olan çekilişle belli olacak.

NORMAL ÇEYREK BİLET NE KADAR?

Satışları 9 Kasım 2021 tarihinde başlayan Milli Piyango biletlerinin fiyatları, en merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi için satışa çıkarılan bilet fiyatları şu şekilde:

Tam bilet 120 TL

Yarım bilet 60 TL

Çeyrek bilet 30 TL

Milli Piyango yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerden satın alınabiliyor. Ayrıca internet üzerinden de temin edilebilmektedir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Dağıtılacak ikramiyelerin sahipleri açıklanırken, bilet sorgulama ekranı da en çok tıklanan alanlardan biri haline gelecek. Milli Piyango sorgulama işleminin nerden ve nasıl yapılacağı en merak edilen konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi bilet sorgulama için Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.