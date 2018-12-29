Yılbaşı öncesi Afyonkarahisar sokakları huzur ve güvenli

Yeni yıla yaklaşırken Afyonkarahisar emniyeti şehrin her yerinde uygulamalarını üst seviyeye çıkardı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yılbaşı öncesinde "Huzurlu Afyonkarahisar" uygulamalarına başladı. Şehrin her köşesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde üst araması, Genel Bilgi Tarama, araç araması gerçekleştirerek yeni yıl öncesi vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Termometrelerin eksi 4 ü gösterdiği ve kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar da emniyet güçleri zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisarlı vatandaşlar ise yapılan uygulamalardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken Afyonkarahisar Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. Bölgede ki çevre de bulunan esnaflar ise soğuk havada görev yapan polis memurlarına çay ikram etti.

Kaynak: İHA