Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Kumcağız Mahallesi'ndeki bir büfeye, alınan duyum üzerine operasyon yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çok sayıda sahte ve kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir şahsın Tekel bayisi ve evinde yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol imal ve satışının yapıldığı yönünde alınan duyum üzerine, Bafra Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 11 adet 1 litrelik şişelerde etil alkol, 26 adet 500 mg'lık pet şişelerde kaçak alkol, 5 adet 45 mg'lık şişelerde alkol yapımında tatlandırıcı olarak kullanılan malt aroması, 9 adet küçük şişelerde anason ve 3 adet 1 litrelik bandrolsüz viski ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alınarak, soruşturmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA