Yılbaşı sözleri 2021 sevdiğine kısa, komik, güzel sözler atmak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan. Farklılık olsun diye Yılbaşı sözleri İngilizce versiyonunu da haberimize ekledik... Yeni yıla sayılı günler kala kala yeni yıl mesajları 2020 - 2021 aramaları hızlandı... Herkesi tatlı bir heyecan sardı! Kimsede olmayan, benzersiz yeni yıl mesajı göndermek isteyenler çaba içinde. Kısa ya da uzun yeni yıl mesajları ya da resimli yeni yıl mesajları aranıyor. 2021 yeni yıl -yılbaşı- mesajlarını sizler için derledik. Sevdiklerinize, dostlarınıza WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızdan ya da SMS ile gönderebileceğiniz kısa, anlamlı yılbaşı mesajları ile 2021 yılına mutlu girin istedik... Bu vesileyle yeni yılınız kutlu olsun.

En güzel yılbaşı mesajları göndermek isteyenler 2021 en kısa yeni yıl mesajlarını haberimizden bulabilir sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. 2021 yılbaşı teleşı şimdiden başladı. Yeni yıl geliyor, hediyeler alınacak, uzaktaki arkadaşlar ve dostların yeni yılı kutlanacak. İmkan varsa onlara ufak birer hediye alınacak. Hediye olmazsa yeni yıl mesajı atılacak. Herkesi aramak mümkün olmadığına göre hiç olmazsa en güzel yılbaşı mesajı, en anlamlı yeni yıl mesajı bulunacak, arkadaşların, uzak akrabaların gönlü alınacak...

YENİ YIL MESAJI ARARKEN KAYBOLMAYIN

2020'ye veda ederken, 2021'i yeni bir başlangıç olarak görenler, sevdiklerini kutlamak için yeni yıl mesajları arıyor. Biz de birbirinden güzel yılbaşı mesajlarını ve kısa öz yeni yıl mesajlarını derledik. Yorulmadan, gereksiz bilgiler ve reklamlar arasında nereye tıklayacağınızı şaşırmadan her arkadaşınıza, dostunuza uygun yeni yıl mesajları kısa ve uzun yılbaşı mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca haberin içindeki linklerden komik yılbaşı mesajları, animasyonlu yeni yıl mesajlarına da ulaşabilirsiniz. Resimli yılbaşı mesajlarına da mutlaka bir göz atmanızda fayda var...

2021 yılbaşı mesajlarını haberlerimizden rahatlıkla indirerek Whatsapp, Facebook veya SMS olarak kolaylıkla paylaşabilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla En güzel yılbaşı mesajları, kısa ve öz yeni yıl mesajları... Ama önce teknik bir detay...

YILBAŞI MESAJLARINI NASIL GÖNDERİRİM?

Yılbaşı mesajlarını göndermek için tek yapmanız gereken hangi sosyal ağdan kime mesaj göndermek istediğinizi seçmeniz ve tıklamanız. Öncelikle beğendiğiniz yeni yıl mesajlarını ya da resimli yılbaşı mesajlarını koplayamanız. Daha sonra göndermek istediğiniz kaynağa girip mesaj alanına yapıştırmanız daha sonra hem WhatsApp'dan, SMS'den Facebook'tan Twitter'dan yada Instagram gibi sosyal ağlaratıklayarak gönder tuşuna basmanız.

-Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle.... en içten sevgilerimle..

-Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

- 2020 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2021 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

- 2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

-2021 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

-Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu yıllar!

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2021 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

- 2020 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2021 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

-Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum…

-Dün rüya yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin… Yeni yılın kutlu olsun…

-En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar..

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

- 2020'ye ELVEDA, 2021'e MERHABA! Hoş geldin Yeni Yıl…

- Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar...

Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. Eminim 2021 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir. İyi yıllar dileğiyle ..

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar...

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle. İyi yıllar!

Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar!!

Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Nediyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Yılbaşı çiçekleri gibi, Senin için diledim her şeyi, Yeni yıl ile günün hep aydın olur umarım. Mutlu Yıllar...

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

YENİ YILDA; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine... MUTLU YILLAR!!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Aşkı en güzel yaşayan seneleri devirmiş ananem ve dedem. Siz hep bana en güzel örnek oldunuz. Yeni yılda da Allah size güzel ömürler versin. Yeni yılımız kutlu olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2021 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle… Mutlu yıllar...

- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

- Her yeniyıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

Ailenin hayattaki en önemli değer olduğunu bana siz öğrettiniz. İyi ki varsınız annecim ve babacım. Sizi çok seviyorum. Birlikte nice güzel senelere….

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar..

Dünya'nın en anlayışlı en tatlı en güzel kocasına… Yeni yılımız kutlu olsun sevgilim. 2021 bize, yuvamıza sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirsin.

Sağduyu aklın kapıcısıdır. Görevi: Kuşkulu fikirlerin içeri girmesine, ve de dışarı çıkmasına engel olmaktır. Yeni yılda hepizin mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle..

Seninle geçirdiğimiz her yıl ömrüme ömür katan en güzel senelerdi. Yanında zamanın durduğu karımla daha nice senelere. Yeni yılımız kutlu olsun karıcım…

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

Aşkı seninle tatmış olmanın yıllara meydan okuyabilen bir aşkın aktörü olmanın bana verdiği mutlulukla ömür boyu yanımda ol istiyorum. Her yıl olduğu gibi bu yeni yılda da her an birlikte olmak dileği ile.

Yeni yılda; hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu yıllar!

Her yıl biraz daha büyüyoruz, biraz daha eskiyor ömür, biraz daha değişiyor her şey. Sende büyüdün kocaman oldun meleğim. Ama hala daha dün gibi gözlerimin önünde ilk adımların. Seni çok seven annen. Yeni yılımız kutlu olsun güzel kızım.

KISA YENİ YIL MESAJLARI

- 2021 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

- Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların daim olsun! İyi Yıllar...

- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

- İşte sonunda buldüm! Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir, yeni yıl mesajını; Mutlu Yıllar!

- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

- Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

- Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar

- Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!

Her yeniyıl bir başka güzel.. 2021 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyılınız kutlu olsun.

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle…

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun. Mutlu ve sağlıklı yıllar!

2021 yılının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar…

Yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar.

Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar.

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara!

Dün rüya yarın hayaldir. Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Yeni yılın kellere saç, hastalara ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kolaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır vermesini dilerim. Mutlu yıllar.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Barış, mutluluk ve beraberlik dolu yeni bir yıl için en içten selamlar gönderiyorum sana Yeni yılın kutlu ve mutlu olsun

Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır. Yeni yılın en mutlu değişimlerle başarı, sağlık ve bol paralar getirmesi dileğiyle.

Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2021 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

2021 yılında neşeniz, sağlığınız, mutluluğuz ve huzurunuz eksik olmasın. Nice güzel yıllara

Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu senelere. Yeni yılınız kutlu olsu.

Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlık, mutluluk ve bol para getirsin

Her yeniyıl bir başka güzel.. Yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun. Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar.

Şunu unutma: Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Mutluluk ve başarı dileklerimle.

Sağduyu aklın kapıcısıdır. Görevi: Kuşkulu fikirlerin içeri girmesine ve de dışarı çıkmasına engel olmaktır.Yeni yılda hepizin mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle..

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.. Yine bir yıl başı yaklaşıyor bu yıl başı sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızın aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

Sevgili dostlarım… Hepinize iyi yıllar dilerim.

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

Canım arkadaşlarım… Hepinizin yeni yılını kutlarım.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç…

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara. 2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

İşte sonunda buldum. Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir yeni yıl mesajını; Mutlu yıllar.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle…

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Hoşcakal 2020 ve hoş gel bize 2021…

Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize pekguzelsozler.com uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yeni yılda; hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez. Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu yıllar!

Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!

Yaşamı seviyor musun? Öyleyse zamanı harcama, çünkü yaşamın yapıldığı madde zamandır. 2021 yılının her anını dolu dolu yaşaman ve mutlu olman dileklerimle..

İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!

Teyze anne yarısıdır derler ya sen bana anne gibi oldun. Her yıl biraz daha yaşlansan da ilk günkü gibi en yakın arkadaşım gibi genç ruhunla her zaman duygularıma eşlik ettin. Bir anne kadar yakın bir arkadaş gibi dert ortağı oldun bana.İyi ki varsın teyzeciğim. Yeni yılda da arkadaşım olman dileği ile..

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle..

Hayatımda tanıdığım ilk erkek ilk kahramanım sen oldun. Her anıma tanık, mutluluğuma ortak oldun. Yeni yılda da nice mutlulukları paylaşmak dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun babacığım.

Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmalıdır, çünkü yaşamımızın geri kalanını orada geçireceğiz. 2021 yılı geleceğimize atacağımız ilk adımdır. Tüm adımlarımızın sağlam olması dileğiyle nice mutlu yıllar dilerim..

Anneciğim, sen benim hayatımda sahip olduğum en önemli değersin. En büyük aşk sende gizli. Senin karşılıksız sevgin, benim için yıllar yılı verdiğin mücadeleyi hiç unutmadım. Yeni yıl bizim olsun. Seni çok seviyorum.

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar.

Bitirdiğimiz yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım Yeni Yıl size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu Seneler.

2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle… Nice mutlu yıllara…

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Allah’ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar…

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle...

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar!!

Susmak, dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar..

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle…

Yılbaşı sözleri İngilizce

Be happy and spread happiness and good cheer to all throughout the year.

Mutlu ol, mutluluğu yay ve yeni yıl boyunca neşeli ol!

Discover new joys, embark on new journeys and give more meaning to your life in 2017. Happy New Year…

Yeni sevinçler keşfet, yeni yolculuklara atıl ve 2017’de hayatına daha fazla anlam kat. Mutlu yıllar!

May this new year all your dreams turn into reality and all your efforts into great achievements.

Yeni yılın tüm rüyalarını gerçeğe döndürmesi ve çabalarının büyük başarılara dönüşmesi dileklerimle.

May you dream and achieve bigger feats,

with every passing year.

All the best for the new year.

Hayal et ve daha büyük başarılara imza at,

Her geçen yılda.

Her geçen yıl daha büyük başarılara…

Leave behind you the old chapters that were filled with pages of worries and begin the New Year with happiness, cheer and smiles.

Seni endişelendiren tüm sayfaları ve tüm kısımları geride bıraktığın ve mutluluk ve gülümsemeler ile başlayacağın yeni bir yıl dilerim.

A for Awesome, B for Brilliant and C for Charming. Happy new Year to My ABC!

A mükemmellik, B harika, C ise cezbedicilik için. ABC’me hoşgeldin yeni yıl!

New Year..

New start..

New beginning..

and the preparation for the next year!

Happy New Year.

Yeni yıl…

Yeni bir yola çıkış…

Yeni başlangıç…

ve bir sonraki harika yıla hazırlık!

Mutlu yıllar!

I wish you a very sweet and prosperous New Year.

Şansla dolu ve tatlı bir yeni yıl diliyorum!

Leave the digested behind, for there lies a feast ahead. Happy New Year.

Gelecekte zevk alacağın, keyifli günler için geçmişi geride bırak. Mutlu yıllar!

And finally here we go! 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0! Happy new years! Wishing you 365 days of goog luck!

İşte başlıyoruz! 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0! Mutlu yıllar! 365 günün de sana bol şans getirmesini dilerim!

Last year was crap, this year will be better. Happy new year!

Geçen yıl kötü bir yıldı. Bu yıl ise çok daha iyi olacak! Mutlu yıllar!

YENİ YIL NEDEN 1 OCAK

Her yılın 31 Aralık gece yarısı tam saat 24’te bir yıl sona erer; yeni bir yıl başlar. İnsanlar yeni yılı sevinçle, neşeyle, coşkuyla karşılarlar. Birbirlerinin yeni yılını kutlarlar; yakınlarına, sevdiklerine armağanlar verirler, sağlık, başarı, mutluluk dilerler. 1 Ocak günü okullar, devlet daireleri, bankalar kapalıdır. O gün tatildir, dinlenme günüdür.

Kullandığımız takvime göre 1 Ocak yılın ilk günüdür. Bir yıl 365 gündür. Dört yılda bir kez bir yıl 366 gün olur. Buna “artık yıl” denir. Artık yıllarda Şubat ayı 29 gündür. Bunun nedenini araştırdığımızda bir yılın 365 gün 6 saat olduğunu, bunun da dört yılda bir (6×4=24 saat) bir gün ettiğini görürüz.

Dünya’mızın güneş etrafındaki elips biçimindeki yörüngesinde bir kez, kendi ekseni etrafında 365 kez dönmesinin sonunda geçen süre 1 yıldır. Bir yılın 52 hafta, 12 ay olduğunu hepimiz biliriz. Dünya’mızın ekseninin kendi yörünge düzlemine 23° 27′ eğik olmasının sonucu yurdumuzda dört mevsim yaşanır. Bundan dolayı yıl başında kar yağar, 23 Nisan’da her yer yeşilliklerle, çiçeklerle donanır; yazın sıcağında denizde yüzeriz; Sonbaharda yapraklar sararır.

Her yeni yılla birlikte bir yaş daha büyürüz. Çocuklar, gençler buna sevinirler; ortayaşlılar yeni bir yıla daha kavuşmanın mutluluğunu duyarlar, geçmiş yılların anılarını, güzel günlerini anımsarlar. Siz de arkadaşlarınızın, öğretmeninizin, büyüklerinizin yeni yıllarını kutlayın. Onlara sağlık, başarı ve mutluluklar dileyin.

YILBAŞI NEDİR, TARİHİ ANLAMI NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Tarihi kaynaklar incelendiğinde, Hz. İsa'nın doğum tarihine dair kesin bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Bu konuda, farklı rivayetler olup, Hıristiyan kaynaklarında da farklı tarihler yer almaktadır. Hz. İsa’nın doğum tarihinin yıl olarak milattan önce dört ile altı yıl evvel olduğu, doğum günü olarak da Batı'da bulunan kiliseler 25 Aralık gününü, doğum tarihi olarak kabul edip kutlarlarken, Doğu kiliseleri ise bu tarihi 6 Ocak olarak kabul etmektedir.

Hz. İsa’nın doğum tarihindeki bu ihtilafların sebebini ise, Meydan Larousse’un ‘Noel’ maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır: “Milattan önce güneşe tapan putperestler, tanrı saydıkları Güneş’in her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralık’ta günler tekrar uzamaya başlayınca, Güneşin kendileri ile kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı.”

NEDEN ÇAM AĞACI SÜSLENİR?

İlk kez 16. yy’da Kuzey Avrupa’da ortaya çıkan çam ağacı süsleme etkinliği Cermen ve Kelt dinsel etkinliklerinden geldiği bilinmektedir. Birçok dinsel gelenekte bereket, verimlilik ve üretkenlik sembolü olan yeşil ağaç, noel içinde bu inancın bir parçası olarak sembolize edilmektedir. Hıristiyanlıkta süslenen yeşil çam ağacı Hayat ağacını temsil etmektedir.

