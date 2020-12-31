Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Yılbaşı yasağı saat kaçta başlayacak?

İlk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen ve olumsuz etkileriyle tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgını, küresel çapta yayılmaya devam ediyor. Birçok dünya ülkesi salgının kötü etkilerinden kurtulabilmek ve hastalığı en az hasarla atlatabilmek adına çeşitli önlemler alırken Türkiye'de de pozitif vaka sayılarının 30 bin sınırını aşmasıyla çeşitli kısıtlamalar getirildi. 2020'nin yakasından düşmeyen ve geride bıraktığımız yılın 'lanetli' olarak ithaf edilmesine sebep olan Kovid-19 virüsü, yeni yılda da yasakları beraberinde getirdi.

YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? YILBAŞI YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Kabine Toplantısı ardından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyurulan yılbaşı yasakları, 31 Aralık'tan itibaren uygulamaya konacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, sokağa çıkma yasağının 31 Aralık Perşembe günü, saat 21.00'de başlayacağı ve 4 Ocak Pazartesi günü, sabah 05.00'de sona ereceği bildirildi. Bu yasak kapsamında vatandaşların kalabalık ortamlardan sakınması gerektiğine sikkat çekilirken, küresel sağlık açısından gerekli olan kısıtlamalar dahilinde, yılbaşı kutlamamanın tercih değil zorunluluk olduğunun altı çizildi.

Yasak boyunca emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacağını bildiren İçişleri Bakanlığı, aynı zamanda siber takip de gerçekleştirecek. Toplanan kişilerin tespit edilmesi halinde bu şahıslara adli ve idari işlemler uygulanacağı öğrenilirken herhangi bir evde kalabalık gruplar bulunduğunu fark eden komşular, polis ekiplerine ihbarda bulunabilecek. Oteller ve konaklama mekanları da denetime tabi tutulacak noktalar arasında yer alıyor.