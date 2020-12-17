Yeni yılın ilk günlerini evlerimizde geçireceğimiz Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmanın yasak olacağı yılbaşında, milyonlar evlerinde yeni yıla girecek. Yeni yılı evinde karşılayacak olan vatandaşlar, özel yılbaşı masaları kurarak yeni yıl heyecanını yaşamak istiyor. Bizde bu haberimizde yılbaşına özel yapılabilecek yemek tariflerini derledik. İşte yılbaşına özel yemek tarifleri...

YILBAŞINA ÖZEL YEMEK TARİFLERİ

BAL KABAĞI ÇORBASI

3 dilim balkabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Sıvı yağ

Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

2 litre su

1 su bardağa süt

1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

Öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğruyoruz ve yıkıyoruz. Tencereye su ile birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz. Rendelenmiş havuç, küp küp doğradığımız soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağı ile kavuruyoruz ve tencereye ilave ediyoruz. Bir bardak et suyunu ve tuz da ilave ediyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Blendırdan geçirin ve süt, pul biber, yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin. Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ve karabiber ilave edip altını kapatın.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA

300 gram asma yaprağı

1 adet limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

1/2 su bardağı zeytinyağı

3 adet orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

İÇ PİLAVLI TAVUK DOLMA

1 adet bütün tavuk (2 kg)

sosu için;

1 tatlı kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

yarım tatlı kaşığı domates salçası

pilavı için;

2 su bardağı pilavlık pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

yarım çay bardağı dolmalık fıstık

yarım çay bardağı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

garnitür olarak

2 adet patates

2 adet havuç

arpacık soğan