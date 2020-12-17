Yılbaşına özel yemek tarifleri
Koronavirüs salgını yılbaşını gecesini de etkiledi. Sokağa çıkma yasakları yılbaşına kadar devam edecek. Dolayısıyla milyonların evde geçireceği yılbaşı için en çok araştırılan konular arasına 'yılbaşına özel yemek tarifleri' yer alıyor.
Yeni yılın ilk günlerini evlerimizde geçireceğimiz Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmanın yasak olacağı yılbaşında, milyonlar evlerinde yeni yıla girecek. Yeni yılı evinde karşılayacak olan vatandaşlar, özel yılbaşı masaları kurarak yeni yıl heyecanını yaşamak istiyor. Bizde bu haberimizde yılbaşına özel yapılabilecek yemek tariflerini derledik. İşte yılbaşına özel yemek tarifleri...
YILBAŞINA ÖZEL YEMEK TARİFLERİ
BAL KABAĞI ÇORBASI
- 3 dilim balkabağı
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- Sıvı yağ
- Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal
- 2 litre su
- 1 su bardağa süt
- 1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet
- Öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğruyoruz ve yıkıyoruz.
- Tencereye su ile birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz.
- Rendelenmiş havuç, küp küp doğradığımız soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağı ile kavuruyoruz ve tencereye ilave ediyoruz.
- Bir bardak et suyunu ve tuz da ilave ediyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz.
- Blendırdan geçirin ve süt, pul biber, yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin.
- Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ve karabiber ilave edip altını kapatın.
ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA
- 300 gram asma yaprağı
- 1 adet limon
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı sıcak su
İç harcı için:
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 3 adet orta boy kuru soğan
- 1,5 su bardağı pirinç
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı nane
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1/2 çay kaşığı tarçın
İÇ PİLAVLI TAVUK DOLMA
1 adet bütün tavuk (2 kg)
sosu için;
- 1 tatlı kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- yarım tatlı kaşığı domates salçası
pilavı için;
- 2 su bardağı pilavlık pirinç
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- yarım çay bardağı dolmalık fıstık
- yarım çay bardağı kuş üzümü
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı karabiber
garnitür olarak
- 2 adet patates
- 2 adet havuç
- arpacık soğan
- Öncelikle iç pilavını hazırlamak için pilavlık pirinçler bir kaba alınır.
- Üzerini geçecek kadar ılık su ve tuz eklenerek yarım saat bekletilir, daha sonra bol su ile yıkanarak pişirme aşamasına geçilir.
- Pilavı pişirmek için öncelikle pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağ alınır. Ben tereyağ ve sıvı yağı karışık kullanıyorum, çünkü hem tereyağının lezzetini seviyorum, hem de sıvı yağın parlaklık verdiğini düşünüyorum.
- Yağlar eriyince suyu süzülen pirinçler eklenerek kavrulur.
- 2-3 dakika kavrulduktan sonra dolmalık fıstıklar ve kuş üzümleri ilave edilir.
- Beraber bir iki defa karıştırılarak kavrulur.
- Üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edilir.
- Tuzu ayarlanır. Pişmeye bırakılır.
- Pilav suyunu çekinceye kadar pişirilir. Bu ölçüdeki pirinç için suyu bilerek az kullanıyoruz, pilavımız biraz diri kalacak.
- Son olarak ocaktan alınır ve tarçın ve karabiber eklenerek nazikçe karıştırılır.
- Diğer taraftan bütün tavuğumuz yıkanır ve varsa tüyleri ütelenir. Bu tarifte 2 kg ağırlığında organik tavuk kullandım. Eğer bulabilirseniz köy tavuğu daha geç pişer ama daha sağlıklı ve lezzetli olacaktır, tavsiye ederim.
- Tavuğun içi fazla bastırmadan pilavla doldurulur. Çok sıkıştırırsanız pilavınız hamur olabilir. T
- Tavuğun ayakları ya derisinden geçirilerek sıkıştırılır veya mutfak ipi ile bağlanır, böylece pişerken açılması önlenmiş olur.
- Daha sonra tavuk yağlanmış fırın kabına alınarak 185 derece fırında 60 dakika kadar pişirilir.
- Bir kasede sos malzemeleri karıştırılır ve yarı pişmiş olan tavuk fırından alınarak üzerine fırça ile sos sürülür. Bu sos tavuğunuzun nar gibi kızarmasını sağlayacaktır. Eğer baştan sürerseniz gereğinden fazla kızarabilir bu sebeple baştan sos sürmüyoruz.
- Fırından aldığımız fırın kabına birkaç parçaya dilimlenmiş patates, havuç ve arpacık soğanlar da eklenir. Böylece tavuğun suyu ile hem sebzelerimiz lezzetlenmiş olacaklar, hem de servis sırasında kullanabileceğimiz nefis garnitürlerimiz de hazır olacak.
- Son olarak fırın kabı tekrar fırına sürülür.
- Yaklaşık 40 dakika daha pişmeye bırakılır.
- Tavuğa göre pişme süresi değişebilir, ancak şüphede kalırsanız, tavuğun piştiğini nasıl anlarım derseniz, bir kürdan batırarak tavuğun pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Eğer kürdan kolayca batıp pembe bir şekilde çıkmıyorsa pişmiş demektir.
- Tavuk pişerken diğer taraftan kalan pilava yarım su bardağından az su eklenerek pişirmeye devam edilir.
- Tekrar suyunu çektiğinde üzerine bir havlu kağıt kapatılır ve demlenmeye bırakılır.