Yılbaşına özel yetiştirdiği hindileri satıyor

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyünde yaşayan Abdullah Kara (35), yılbaşına özel yetiştirdiği 100 hindiyi satmak için ilçe pazarlarını dolaşıyor. Şu ana kadar 20 hindiyi tanesini 200 TL'den sattığını belirten Kara, yılın son günü akşamına kadar tüm hindileri satmak istediğini söyledi.

Ezine ilçesi Akçakeçili köyünde oturan Abdullah Kara'nın, 3 yıl önce hobi olarak başladığı kümes hayvanları yetiştiriciliği işi, gelir kapısına dönüştü. Başlarda cins tavuk, kaz ve ördek yetiştiren Kara, kümes hayvanlarına olan fazla ilgi nedeniyle bunu iş haline getirdi. Kara, yılbaşı için 100 hindi yetiştirdi. Ortalama ağırlıkları 20 kilo olan hindileri, ilçe pazarlarına götüren Kara, tanesini 200 TL'den satıyor. Şu ana kadar 20 tanesini sattığını belirten Kara, yılbaşına kadar tüm hindileri satabileceğini belirtti.

3 yıl önce hobi olarak cins tavuklar yetiştirmeye başladığını, sonrasında ise bunun bir ekmek kapısı haline geldiğini belirten Kara, en büyük destekçisinin ise eşi Aynur Kara olduğunu söyledi. Kara, "Hem sevdiğim bir işi yapıyorum, hem de para kazanıyorum. Yılbaşının yaklaşmasıyla hindileri ilçe pazarlarını gezerek satışa çıkardım. 100 hindiden 20 tanesini sattım. Yılbaşı öncesi hindiler büyük talep görüyor. Son güne kadar tümünü satmış olurum" dedi.

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DHA