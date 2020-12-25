Ülkemizde koronavirüs salgınının etkisini artırması nedeniyle can kayıpları artarken günlük vaka sayısı ve ağır hasta sayısında artış yaşanmıştı. Bu kapsamda, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kısıtlama kararları alınmasına karar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması üzerine İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle hafta içi saat 21.00'den saat 05.00'e kadar her gün, cuma saat 21.00'den başlayarak ise kesintisiz şekilde pazartesi günü saat 05.00'e kadar 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verilmişti. Ayrıca yılbaşında vatandaşların bir araya gelerek salgının yayılmasının önüne geçilmesi için yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması kararı alındı. Bu nedenle akıllarında soru işareti bulunan vatandaşlar Yılbaşında, 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

YILBAŞINDA, 1 OCAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada," 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacaktır. " dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı da yayınlandığı genelgede 31 Aralık Perşembe günü başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasının 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacağını açıkladı. Yani 1 Ocak Perşembe günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bakanlığın yayınladığı genelgede şu ifadelere yer verildi:

" Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak."

YILBAŞI YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşında uygulanacak olan kısıtlamalar 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar ve 4 Ocak Pazartesi gününü kapsayacak. Sokağa çıkma yasağı 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Bakanlık yeni bir genelge yayınlayana kadar ise hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlama kararları devam edecek.

YILBAŞINDA BİR ARAYA GELMEK, TOPLANMAK YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Aralık günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında vatandaşların yılbaşı kutlaması gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi bir araya geleceği etkinlikleri yapamayacağını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığınca " Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri" konulu genelgede vatandaşların evlerde yılbaşı kutlamaları yapmalarına müsaade edilmeyeceği ifade edildi. Genelgede, " Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında; ­ Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, ­ Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması," ifadelerine yer verildi.

EVDE YILBAŞI KUTLAMAK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre yılbaşında vatandaşlar bir araya gelemeyecek ve toplanamayacak. Vatandaşların evlerinde sadece aile içinde yılbaşı kutlaması yapmasına izin verilecek.

OTELLERDE YILBAŞI KUTLAMALARI YAPILACAK MI?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlaması yapılmasına izin verilmeyecek. Bakanlığın genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak. Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek."

Genelgenin devamında alınan tedbirlere ilişkin olarak şunlar da kaydedildi:

"Yine bu günlerde otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek. Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda 'Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler' konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde Kimlik Bildirme Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek.

Öte yandan kısıtlama kararının esaslarına aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.