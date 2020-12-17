Yılbaşında alkol satışı yasak mı? Yılbaşında alkol yasağı var mı?

2021 yılına girmeye hazırlanırken yılbaşında alkol tüketimi yapacak olan vatandaşlar yılbaşında alkol satışı yasağı hakkında araştırmalar yapıyor. Kabine toplantısında alınan kararlardan biri de yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı oldu. 31 Aralık perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki bu süreçte Yılbaşında alkol satışı yasak mı? Yılbaşında tekeller açık olacak mı? Yılbaşında alkol yasağı var mı?

YILBAŞINDA AÇIK OLACAK YERLER

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Hafta sonları da balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

YILBAŞINDA ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler yasak boyunca kapalı olacak. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Kovid-19 Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, alkol yasağının 4 gün uygulanacağı belirtildi.

Genelgede yer alan "31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak" ibaresi, yılbaşında da alkol satışı yapılmayacağına işaret etti.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid-19 Salgını” konulu gönderdiği ek genelgeye göre;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.