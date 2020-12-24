 Yılbaşında çocuklara ne alınır? Kız ve erkek çocuklar için yılbaşı hediyeleri nelerdir?

Koronavirüs salgınına karşın alınan tedbirler kapsamında bu yıl yılbaşı evlerde aile bireyleri ile kutlanacak. Aile fertleri ise zorlu geçen bir yılın ardından sevdiklerini bir nebze mutlu edebilmek adına onlar için hediyeler almaya başladı. Hediye konusunda kararsız kalan vatandaşlar ise çocuklara ne diye alınır, ne mutlu eder? sorularını araştırmaya başladı. Peki yılbaşında çocuklara ne alınır? Kız ve erkek çocukları için yılbaşı hediyeleri nelerdir? İşte çocukları mutlu edecek hediye önerileri...

YILBAŞINDA ÇOCUKLARA NE HEDİYE ALINIR?

Çocuklara alınabilecek hediyeler aslında sınırsızdır çünkü onları mutlu etmek çok basittir. Ancak kız çocukları ve erkek çocuklarının ruhları, oyun anlayışları birbirinden biraz daha farklıdır. Bu yüzden hediyeleri sizler için Kız ve Erkek çocuk başlığı altında kategori ettik.

Kız Çocukları İçin Hediye Önerileri:

*Oyuncak Bebek

Sevdiği Çizgi Karakterin Kostümü

Renkli Bavullar

Oyuncak Mutfak Seti

Puzzle / Yapboz

Kişiye Özel Tasarım Kupa

Yılbaşı Temalı Taç

Sıcacık Kışlık Kulaklık

Polar Sabahlık

Işıklı Spor Ayakkabı

ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ

Oyun Konsolu

Son Model Su Tabancası

Baskılı Kulaklıklar

Basketbol ve Futbol Topları

Tuttuğu Takımın Lisanslı Forması

Süper Kahraman Kostümü

PCP Konsolu

Uzaktan Kumandalı Araba

Halı Saha İçin Krampon

Kol Saati

Oyun DVD'si