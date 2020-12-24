Yılbaşında çocuklara ne alınır? Kız ve erkek çocuklar için yılbaşı hediyeleri nelerdir?
Yeni yıl yaklaşırken çocukların heyecanla beklediği hediyelerde şimdiden aratılmaya başladı. Pandemi nedeniyle evde geçirilecek yılbaşında ebeveynlerde çocukları için ne hediye alsam diye düşünüyor. Bizler de sizler için haberimizde çocuklara alınabilecek hediyeleri derledik. Peki yılbaşında çocuklara ne alınır? Kız ve erkek çocukları için yılbaşı hediyeleri nelerdir? İşte detaylar...
Koronavirüs salgınına karşın alınan tedbirler kapsamında bu yıl yılbaşı evlerde aile bireyleri ile kutlanacak. Aile fertleri ise zorlu geçen bir yılın ardından sevdiklerini bir nebze mutlu edebilmek adına onlar için hediyeler almaya başladı. Hediye konusunda kararsız kalan vatandaşlar ise çocuklara ne diye alınır, ne mutlu eder? sorularını araştırmaya başladı. Peki yılbaşında çocuklara ne alınır? Kız ve erkek çocukları için yılbaşı hediyeleri nelerdir? İşte çocukları mutlu edecek hediye önerileri...
YILBAŞINDA ÇOCUKLARA NE HEDİYE ALINIR?
Çocuklara alınabilecek hediyeler aslında sınırsızdır çünkü onları mutlu etmek çok basittir. Ancak kız çocukları ve erkek çocuklarının ruhları, oyun anlayışları birbirinden biraz daha farklıdır. Bu yüzden hediyeleri sizler için Kız ve Erkek çocuk başlığı altında kategori ettik.
Kız Çocukları İçin Hediye Önerileri:
*Oyuncak Bebek
Sevdiği Çizgi Karakterin Kostümü
Renkli Bavullar
Oyuncak Mutfak Seti
Puzzle / Yapboz
Kişiye Özel Tasarım Kupa
Yılbaşı Temalı Taç
Sıcacık Kışlık Kulaklık
Polar Sabahlık
Işıklı Spor Ayakkabı
ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ
Oyun Konsolu
Son Model Su Tabancası
Baskılı Kulaklıklar
Basketbol ve Futbol Topları
Tuttuğu Takımın Lisanslı Forması
Süper Kahraman Kostümü
PCP Konsolu
Uzaktan Kumandalı Araba
Halı Saha İçin Krampon
Kol Saati
Oyun DVD'si