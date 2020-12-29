Yılbaşında diziler ne kadar ara verecek 2021? Yılbaşında diziler var mı, neden yok? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

YILBAŞINDA DİZİLER VAR MI, NEDEN YOK?

Her sene yılbaşı gecesinde kanallar, vatandaşların ilgilisini çekebilmek için yılbaşına özel dizi veya program yayınlarlar. Yayınlanacak eğer dizi ise yılbaşı özel bölümler çekilir eğer program ise süslemeler, şarkılar ve yılbaşı özel kutlamalar düzenlenir. Kanallara göre değişen bu durum kanalın yılbaşında ne yayınlamak istediğine bağlı olarak değişir. Bu yüzden yılbaşında diziler var mı, neden yok? gibi soruların cevapları net değildir.

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31 ARALIK 2020 YILBAŞI AKŞAMI TELEVİZYON KANALLARI YAYIN AKIŞI

STAR TV - İBO SHOW

Star TV bu sene yılbaşı akşamında İbo Show yılbaşı özel programı yayınlayacak. İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı ve birbirinden özel şarkıcıların ünlü isimlerin konuk olduğu yılbaşı programına bu yılbaşı gecesinde Bülent Ersoy, Seda Sayan ve Hande Yener konuk oluyor. Türkiye’nin en ünlü isimleri ile yeni yıla girmek isterseniz İbo Show 31 Aralık 2020’de Star TV de sizlerle.

KANAL D - ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı özel bölümü ile 31 aralık akşamında Kanal D de yayınlanacak. Yılbaşı özel programında Çok Güzel Hareketler ekibinden konuk oyuncular yer alacaktır. Yılbaşı gecesine Eser Yenenler ve Pelin Öztekin’in Boğaç &Pelin skeci damga vuracaktır. Yılbaşı özel Çok Güzel Hareketler 2 programına Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ekibinin yanı sıra Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek katılıyor. Çok Güzel Hareketler 2 ekibi de birbirinden güzel skeçlerini yılbaşı özel programında sergileyecekler.

SHOW TV - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL

Show TV ekranlarında bu sene de Güldür Güldür Show yılbaşı özel programı ile yeni yıla giriyor. 2021 yılbaşı gecesinde eğlenceli ve komik skeçler izleyerek yeni yıla gülerek girmek isteyenler Show TV de yayınlanacak Güldür Güldür Show yılbaşı özel programını izleyebilirler. Güldür Güldür Show yılbaşı özel konukları; Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu ve Olgun Toker.

FOX TV - SİNEMA FİLMLERİ

Fox TV yeni yıl yayın akışına sinema filmleri yerleştirdi. Birbirinden güzel 2 sinema filmi ile seyirci çekmeyi planlıyor. Yeni yıla ailecek bir sinema filmi izleyerek girmek isterseniz Fox TV en özel filmleri hazırladı. Film isimlerini netleştiğinde konumuza ekleriz.

ATV - KİM MİLYONER OLMAK İSTER

Atv 2021 yılbaşına Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile girmeyi tercih etti. Çünkü kanalda en çok izlenen program ve tüm seyircilere hitap ediyor. Kim Milyoner Olmak İster 2021 yılbaşı özel programına Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu ve Burak Kut konuk olacak.

TV8 - MASTERCHEF TÜRKİYE

Masterchef Türkiye yılbaşı gecesinde efsane yemekleri ile bir bölümlük yarışma sunuyor. Yarışmacıların kıyasıya yarışacağı Masterchef Türkiye heyecan dolu yeni bölümüyle yılbaşı akşamı izleyiciyle buluşacak.

TRT1 - KALK GİDELİM YILBAŞI ÖZEL FİNAL

Kalk Gidelim 4. sezonu ile yayınlanırken yılbaşı gecesine özel bir bölüm ile seyircisine veda ediyor. Kalk Gidelim dizisinin aile sıcaklığını sunan oyuncuları, konusu ile güzel samimi bir yılbaşı gecesi geçirmek isterseniz Trt1 ‘i izleyebilirsiniz. Kalk Gidelim final özel bölümüne Gülşen, Kubat ve Göksel katılıyor.

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YILBAŞINDA DİZİLER NE KADAR ARA VERECEK 2021?

2021 yılbaşı akşamında ve haftasında dizilerin bazıları 1 bazıları 2 hafta ara verecek. Bu süreci bu sene azaltıp bir hafta yapan diziler var. İşte çokça bakılan o liste;