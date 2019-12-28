Yılbaşında eczaneler açık mı? 1 ocak 2019 eczaneler açık mı, kapalı mı?

2019 yılının sonuna yaklaşılmasına müteakiben vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bayram öncesi hastane ile işi olan vatandaşlar nöbetçi eczanelerin durumu hakkında bilgileri araştırıyor. Yılbaşı günü eczaneler açık mı? 1 ocak eczaneler açık mı? gibi sorularda bu araştırma sorularının içinde yer alıyor. Biz de sizler için bu soruların cevaplarına ve daha fazlasını araştırdık. İşte o soruların cevapları....

ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler de resmi tatil olmasından dolayı kapalı olacaklardır. Bu sebepten eczanelere gitmeniz gerektiği durumlarda ilinizdeki nöbetçi eczaneleri araştırmalı ve bunlara müracaat etmelisiniz.

HASTANELER AÇIK MI?

Hiç bir hastahane poliklinik hizmeti vermeyecektir o yüzden randevu sisteminden de poliklinik için 1 ocak günü randevu almanız mümkün değildir ancak acil servisler her daim açık olacaktır hastalığın planı olmaz ama rutin takip ve kontrollerinizi ayarlamınız faydanıza olacaktır örneğin daha önce gidebilir yada tatilin 2-3 gün sonrasına göre ayarlayınız 1 Ocak çarşamba günü hizmet verilecek ancak o günün kalabalık ve yoğun olacağını unutmayınız.

1 OCAK'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;

Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir. Bugün nöbetçi eczaneler açık olacak.

1 0CAK 2018 (YILBAŞINDA) ÖĞLEDEN SONRA HANGİ KURUMLAR AÇILACAK?

Bunun dışında da bugün, yarın hastaneler, noterler, nüfus müdürlüğü, vergi daireleri, kargolar, PTT, postane, borsa, kuyumcular, müzeler kapalı durumda olacaktır. Ancak A101, Bim, Carrefoursa, Migros, Şok gibi çeşitli market zincirleri öğleden sonra açılacak ve çalışmalarına devam edeceklerdir.

YILBAŞI NE ZAMAN?

Bu yıl 01 Ocak 2020 tarihi çarşamba gününe denk geliyor. Bu vesileyle tatil planı yapanlar için fırsat doğdu. Yılbaşının çarşamba gününe denk gelmesi sebebiyle hafta sonu plan yapanlar pazartesi ve salı günlerini de birleştirerek toplamda 5 gün izin yapmış olacak. 01 Ocak çarşamba günü okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak.

YILBAŞI HAKKINDA BİLGİ

Tarihi kaynaklar incelendiğinde, Hz. İsa'nın doğum tarihine dair kesin bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Bu konuda, farklı rivayetler olup, Hıristiyan kaynaklarında da farklı tarihler yer almaktadır. Hz. İsa’nın doğum tarihinin yıl olarak milattan önce dört ile altı yıl evvel olduğu, doğum günü olarak da Batı'da bulunan kiliseler 25 Aralık gününü, doğum tarihi olarak kabul edip kutlarlarken, Doğu kiliseleri ise bu tarihi 6 Ocak olarak kabul etmektedir.

Hz. İsa’nın doğum tarihindeki bu ihtilafların sebebini ise, Meydan Larousse’un ‘Noel’ maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır: “Milattan önce güneşe tapan putperestler, tanrı saydıkları Güneş’in her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralık’ta günler tekrar uzamaya başlayınca, Güneşin kendileri ile kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı.”

YILBAŞINDA NEDEN ÇAM AĞACI SÜSLENİR?

İlk kez 16. yy’da Kuzey Avrupa’da ortaya çıkan çam ağacı süsleme etkinliği Cermen ve Kelt dinsel etkinliklerinden geldiği bilinmektedir. Birçok dinsel gelenekte bereket, verimlilik ve üretkenlik sembolü olan yeşil ağaç, noel içinde bu inancın bir parçası olarak sembolize edilmektedir. Hıristiyanlıkta süslenen yeşil çam ağacı Hayat ağacını temsil etmektedir

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ TATİLLER

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)