2020 yılının sonuna yaklaşılmasına müteakiben vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bayram öncesi hastane ile işi olan vatandaşlar nöbetçi eczanelerin durumu hakkında bilgileri araştırıyor. Yılbaşında eczaneler açık mı 2021? 1 Ocak 2021 eczaneler açık mı, kapalı mı? gibi sorularda bu araştırma sorularının içinde yer alıyor. Biz de sizler için bu soruların cevaplarına ve daha fazlasını araştırdık. İşte o soruların cevapları....

YILBAŞINDA ECZANELER AÇIK MI 2021?

Eczaneler de resmi tatil olmasından dolayı kapalı olacaklardır. Bu sebepten eczanelere gitmeniz gerektiği durumlarda ilinizdeki nöbetçi eczaneleri araştırmalı ve bunlara müracaat etmelisiniz.

YILBAŞINDA HASTANELER AÇIK MI?

Hiçbir hastane poliklinik hizmeti vermeyecektir o yüzden randevu sisteminden de poliklinik için 1 Ocak günü randevu almanız mümkün değildir ancak acil servisler her daim açık olacaktır. Hastalığın planı olmaz ama rutin takip ve kontrollerinizi ayarlamanız faydanıza olacaktır. Örneğin daha önce gidebilir yada tatilin 2-3 gün sonrasına göre ayarlayınız 1 Ocak Cuma günü hizmet verilecek ancak o günün kalabalık ve yoğun olacağını unutmayınız.

1 OCAK'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;

Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir. Bugün nöbetçi eczaneler açık olacak.

1 OCAK 2021 (YILBAŞINDA) ÖĞLEDEN SONRA HANGİ KURUMLAR AÇILACAK?

Bunun dışında da bugün, yarın hastaneler, noterler, nüfus müdürlüğü, vergi daireleri, kargolar, PTT, postane, borsa, kuyumcular, müzeler kapalı durumda olacaktır. Ancak A101, Bim, Carrefoursa, Migros, Şok gibi çeşitli market zincirleri öğleden sonra açılacak ve çalışmalarına devam edeceklerdir.

YILBAŞI NE ZAMAN?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.

YILBAŞI HAKKINDA BİLGİ

Tarihi kaynaklar incelendiğinde, Hz. İsa'nın doğum tarihine dair kesin bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Bu konuda, farklı rivayetler olup, Hıristiyan kaynaklarında da farklı tarihler yer almaktadır. Hz. İsa’nın doğum tarihinin yıl olarak milattan önce dört ile altı yıl evvel olduğu, doğum günü olarak da Batı'da bulunan kiliseler 25 Aralık gününü, doğum tarihi olarak kabul edip kutlarlarken, Doğu kiliseleri ise bu tarihi 6 Ocak olarak kabul etmektedir.

Hz. İsa’nın doğum tarihindeki bu ihtilafların sebebini ise, Meydan Larousse’un ‘Noel’ maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır: “Milattan önce güneşe tapan putperestler, tanrı saydıkları Güneş’in her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralık’ta günler tekrar uzamaya başlayınca, Güneşin kendileri ile kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı.”

YILBAŞINDA NEDEN ÇAM AĞACI SÜSLENİR?

İlk kez 16. yy’da Kuzey Avrupa’da ortaya çıkan çam ağacı süsleme etkinliği Cermen ve Kelt dinsel etkinliklerinden geldiği bilinmektedir. Birçok dinsel gelenekte bereket, verimlilik ve üretkenlik sembolü olan yeşil ağaç, noel içinde bu inancın bir parçası olarak sembolize edilmektedir. Hıristiyanlıkta süslenen yeşil çam ağacı Hayat ağacını temsil etmektedir

2021 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2021 - Yılbaşı

2021 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 2021 yılında 23 Nisan tatili Cuma gününe denk geliyor.

1 Mayıs 2021 - Emek ve Dayanışma Günü

Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs 2021 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

2021 Ramazan Bayramı

2021 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

15 Temmuz 2021 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. 2021 yılında 15 Temmuz tarihi Perşembe gününe denk geliyor.

2021 Kurban Bayramı

2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban Bayramı'nda toplam 4,5 gün tatil yapılacak.

30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

29 Ekim 2021 - Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

2021 DİNİ TATİLLER

Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar