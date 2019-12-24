Yılbaşında emekliye ikramiye var mı 2020? Ne kadar? Emekliye ikramiye ödenecek mi?

Yılbaşının yalşamasıyla emekli ikramiyesi internette araştırılmay başlandı. Peki Yılbaşında emekliye ikramiye var mı 2021? Ne kadar? Emekliye ikramiye ödenecek mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2021'de de iki kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emeklilerin beklediği 4 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanması ve yılın altışar aylık 2 periyodunda kimin ne kadar zam ile maaş alacağını da ortaya koydu. Emekli ve memur maaş zam miktarları bugün resmen açıklandı.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koymuştu.

EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 3.978 TL

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

YILBAŞI SÖZLERİ NELERDİR?

Yılbaşı sözleri 2021sevdiğine kısa, komik, güzel sözler atmak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan. Farklılık olsun diye Yılbaşı sözleri İngilizce versiyonunu da haberimize ekledik...

-Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle.... en içten sevgilerimle..

-Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

- 2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

-2021 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

-Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu yıllar!

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2021 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

- Umarım 2021 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

