Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? Şarkıcıların yılbaşı programları

2022'ye girmemize günler kala herkes sevdiği ünlülerin yılbaşı programları için araştırmalara girişiyor. Yılbaşı gecesi pek çok ünlü sanatçı yılbaşı mekanlarında, yılbaşı otellerinde düzenlenen sanatçılı yılbaşı programlarında hayranlarıyla buluşuyor. Yılın bütün yorgunluğunu ünlülerin yılbaşı özel konserlerinde atmak isteyen kişiler yılbaşı zamanı sevdikleri sanatçıların yılbaşı konser programları ile yılbaşı eğlencesini unutulmaz bir anıya dönüştürüyor. Biz de bunun üzerine 'Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022?' sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte şarkıcıların yılbaşı programları...

YILBAŞINDA HANGİ SANATÇI NEREDE 2022? ŞARKICILARIN YILBAŞI PROGRAMLARI

Ebru Gündeş - Kıbrıs

Yıldız Tilbe - Sakarya

İrem Derici - Konya

Linet - Sapanca

Serkan Kaya - Kıbrıs

Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs

Ziynet Sali - Antalya

Gülben Ergen - Günay Restoran

Serdar Ortaç - Kıbrıs

Hakan Altun - Ankara

Deniz Seki - Kıbrıs

Derya Uluğ - Afyon

Ebru Yaşar - Kıbrıs

Edis - Beşiktaş

Funda Arar - Kıbrıs

Hadise - Kıbrıs

Mustafa Ceceli - Mersin

Özcan Deniz - Kıbrıs

Şevval Sam - Sapanca

Volkan Konak - Antalya