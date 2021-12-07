Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? Şarkıcıların yılbaşı programları
Yılbaşı dönemi geldiğinde sesiyle, yorumuyla, liste başı şarkılarıyla herkesi coşturan, gönüllere taht kurmuş ünlülerin yılbaşı programları, yılbaşı konserleri ve sanatçılı yılbaşı programları merak ediliyor. Peki Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? İşte şarkıcıların yılbaşı programları...
2022'ye girmemize günler kala herkes sevdiği ünlülerin yılbaşı programları için araştırmalara girişiyor. Yılbaşı gecesi pek çok ünlü sanatçı yılbaşı mekanlarında, yılbaşı otellerinde düzenlenen sanatçılı yılbaşı programlarında hayranlarıyla buluşuyor. Yılın bütün yorgunluğunu ünlülerin yılbaşı özel konserlerinde atmak isteyen kişiler yılbaşı zamanı sevdikleri sanatçıların yılbaşı konser programları ile yılbaşı eğlencesini unutulmaz bir anıya dönüştürüyor. Biz de bunun üzerine 'Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022?' sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte şarkıcıların yılbaşı programları...
YILBAŞINDA HANGİ SANATÇI NEREDE 2022? ŞARKICILARIN YILBAŞI PROGRAMLARI
Ebru Gündeş - Kıbrıs
Yıldız Tilbe - Sakarya
İrem Derici - Konya
Linet - Sapanca
Serkan Kaya - Kıbrıs
Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs
Ziynet Sali - Antalya
Gülben Ergen - Günay Restoran
Serdar Ortaç - Kıbrıs
Hakan Altun - Ankara
Deniz Seki - Kıbrıs
Derya Uluğ - Afyon
Ebru Yaşar - Kıbrıs
Edis - Beşiktaş
Funda Arar - Kıbrıs
Hadise - Kıbrıs
Mustafa Ceceli - Mersin
Özcan Deniz - Kıbrıs
Şevval Sam - Sapanca
Volkan Konak - Antalya