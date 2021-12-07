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  3. Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? Şarkıcıların yılbaşı programları

Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? Şarkıcıların yılbaşı programları

Yılbaşı dönemi geldiğinde sesiyle, yorumuyla, liste başı şarkılarıyla herkesi coşturan, gönüllere taht kurmuş ünlülerin yılbaşı programları, yılbaşı konserleri ve sanatçılı yılbaşı programları merak ediliyor. Peki Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? İşte şarkıcıların yılbaşı programları...

Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? Şarkıcıların yılbaşı programları

2022'ye girmemize günler kala herkes sevdiği ünlülerin yılbaşı programları için araştırmalara girişiyor. Yılbaşı gecesi pek çok ünlü sanatçı yılbaşı mekanlarında, yılbaşı otellerinde düzenlenen sanatçılı yılbaşı programlarında hayranlarıyla buluşuyor. Yılın bütün yorgunluğunu ünlülerin yılbaşı özel konserlerinde atmak isteyen kişiler yılbaşı zamanı sevdikleri sanatçıların yılbaşı konser programları ile yılbaşı eğlencesini unutulmaz bir anıya dönüştürüyor. Biz de bunun üzerine 'Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022?' sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte şarkıcıların yılbaşı programları...

Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? Şarkıcıların yılbaşı programları

YILBAŞINDA HANGİ SANATÇI NEREDE 2022? ŞARKICILARIN YILBAŞI PROGRAMLARI

Ebru Gündeş - Kıbrıs
Yıldız Tilbe - Sakarya 
İrem Derici - Konya
Linet - Sapanca 
Serkan Kaya - Kıbrıs
Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs 
Ziynet Sali - Antalya
Gülben Ergen - Günay Restoran 
Serdar Ortaç - Kıbrıs
Hakan Altun - Ankara
Deniz Seki - Kıbrıs 
Derya Uluğ - Afyon
Ebru Yaşar - Kıbrıs 
Edis - Beşiktaş 
Funda Arar - Kıbrıs 
Hadise - Kıbrıs 
Mustafa Ceceli - Mersin
Özcan Deniz - Kıbrıs 
Şevval Sam - Sapanca 
Volkan Konak - Antalya 

Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2022? Şarkıcıların yılbaşı programları

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