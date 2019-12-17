Yılbaşında hindi yeme internette araştırılıyor. Peki Yılbaşında hindi yemek günah mı? Caiz mi? Yılbaşında hindi kesmenin anlamı nedir? Tüm detaylar haberimizde...

YILBAŞINDA HİNDİ YEMEK GÜNAH MI? CAİZ Mİ?

Yıl sonu geldi yılbaşı tartışmaları yeniden alevlendi. Emekli müftü Ahmet Şark, merak edilen soruya cevap verdi.

Yılbaşı kutlamalarının Hristiyan geleneği olduğunu söyleyen Ahmet Şark, hindi etinin batılıların adeti olduğunu belirterek, "Hindi etini o gece yemeyin. Bir gün sonra yiyin" diye konuştu.

Ahmet Şark "Yılbaşı Hıristiyan geleneğidir. Bütün alışveriş merkezlerinde Hıristiyan eşyaları görüyoruz. Çam ağacını aksesuar kabul edemem. Hindi etini o gece yemeyin. Günahı da yok. Hıristiyan yedi diye Müslüman yemesin. Bir akşam evvel yiyorum. Bir gün sonra yiyorum. İnat edeceksin. Çünkü onların bir adetidir. Benim ecdadımı arkadan vurmuş, yıllarca bana kurşun sıkmış bir zihniyetin o gece ne hindisini yerim ne de ağacını dikerim." dedi.

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YILBAŞINDA HİNDİ KESMEK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Yılbaşı gecesi dendiğinde çam ağaçları, Noel süsleri, kırmızı iç çamaşırı esprileri, hediyeler ve baş köşesinde hindi bulunan sofralar aklımıza gelmektedir.

Ancak bu çağrışımlar ile ilgili bazı yanlışlıklar var…

Örneğin; Noel süsleri ve çam ağaçları, Hristiyanlar tarafından Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı 25 ve 26 ocak tarihlerinde kutlanılmakta olan Noel bayramı ile ilgili kavramlardır ve yılbaşı kutlamaları ile alakasız kavramlardır.

Hele yılbaşı gecesi ve hindi arasındaki ilişki söz konusu olduğunda, oldukça alakasız bir tablo söz konusudur.

Öncelikle yılbaşı sofralarında hindi bulunması ile ilgili hiçbir kültürde, hiçbir dini inançta herhangi bir ifade bulunmuyor.

Günümüzde evcilleştirilmiş olan hindiler, Amerika’nın keşfi öncesinde yabani olarak yaşamlarını sürdüren hayvanlardı.

Amerika’da yaşamakta olan yerliler ise ziyaretçiler ile zaman içerisinde gelişen ilişkileri doğrultusunda mısır ekimi ve hindi avcılığı gibi bazı bilgileri paylaşmışlardır.

Bu nedenle her yıl kasım ayı içerisinde Kızılderililere şükranlarını sunmak amacı ile İngilizler tarafından kutlanan şükran gününde, yemek sofralarında hindi yerini almış.

Zaman içerisinde hindi, büyük ve iştah açıcı görüntüsü ile özel günlerde sofralarda yerini almaya başlamıştır.

Şükran günü ve yılbaşı birer dini bayram olmamakla birlikte, Müslümanlar için herhangi bir anlamları da bulunmamaktadır.

Ancak yılbaşı ve Noel arasındaki anlam karmaşası nedeni ile ülkemizde, Hristiyan ülkelerdeki coşkusu ile kutlanmakta olan bu özel günlerde, bir İngiliz şükran günü geleneği olan hindi yemekleri hazırlanmaktadır.

Sanılanın aksine yılbaşı gecesi hindi yenmesi bir Hristiyan geleneği değildir.

Şükran günü Kızılderililer ve İngilizler arasındaki bir ziyafetin, zaman içerisinde insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin tazelenebilmesi adına ulusal bir bayrama dönüşmesi ile günümüzdeki halini almıştır.

Beş gün kadar sürmekte ve kutlanmakta olan bu ulusal bayramlarında insanlar daha çok aile ve arkadaş ziyaretleri ile vakit geçirmektedir.

Gördüğünüz gibi Hindili kutlama yılbaşına ve batıya özgü bir kutlama şekli değil. Ancak bir pazarlama dehası olan İngilizler, kendileri ile alakası olmamasına rağmen, eski bir Kızılderili geleneği olan bir kutlamayı, kendi işleri imiş gibi tüm dünyaya pazarlayıp, Hindi üretiminden kazandıkları ile bu günlere gelmişlerdir.

Zamanla tüm dünyaya yayılan bu tür kutlamalar, günümüz Türkiye’sinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

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YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

Her yılbaşı internette pek çok kişi;" Yılbaşı Haram mıdır? Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Yılbaşı Noel midir? Yılbaşı ne demektir? Yılbaşı İslam dininde var mıdır?" gibi sözleri arıyor. Yılbaşı kavramı ile Noel Kavramı ülkemizde sıkça karıştırılsa da, dinimizde iki durum ile ilgili de hükümler mevcuttur. Her ne kadar yılbaşı kavramı ile noel kavramı aynı olmasa da, Batı ülkelerinin kültürlerinden gelme bu iki kavram da "ayet ve hadislerce" açıklanmış ve belirli hükümler konmuştur.

Noel Kavramı, Hristiyan Dünyası'nda Hz.İsa'nın dünyaya geldiği hafta yapılan belirli etkinliklere verilen isimdir. Noel Baba, Christmas, Hindi kesmek gibi pek çok "adet", Batı Dünyası'na ait kavramlardır ve Hristiyan dünyası'nın gelenekleridir. Noel Kutlamak ile ilgili dinimizdeki hükümler şöyledir;



Noel Kutlamak veya Noel ile ilgili birşeyler yapmak, başka dinlere benzemek anlamına gelmektedir. İslam dininin başka kutsal günleri vardır ve bu günlerde yapılacak başka ritüellerde vardır. İslam Dininde başka dinlere ve kültürlere benzemek kesinlikle yasaklanmıştır.

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde kat'iyen yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

YILBAŞI KUTLAMAK KONUSUNDA DİYANET NE DİYOR?

Noel Kavramı, 25 Aralık'ta Hz.İsa'nın doğumuna dair Hristiyanların gerçekleştirdiği etkinliklere verilen isimdir. Yılbaşı her ne kadar Noel ile aynı şey olmasa da, yine Batı Dünyası'na ait bir kavramın taşınması anlamına gelir. Biz Müslümanlar'ın takvimi "Hicri Takvim'dir". Günümüzde her ne kadar global bazı sebeplerden ötürü Miladi Takvim kullanılsa da, Müslümanların esas yılbaşısı Hicri Yılbaşı'dır ve bu gün ve gece dualar ve ibadetler ile ihya edilir.

Yılbaşı Kutlama kavramı genelde malayani işleri ifade eder. Yılbaşı kutlamaları ülkemizde de maalesef batı ülkelerinde olduğu gibi erkek ve kadınların bir arada bulunduğu ve dans edip, oyunlar oynadıkları bir ortamı ifade eder. Ayrıca tombala, piyango gibi haram olan işler de Yılbaşı Gecesi'ne aittir. Bu kutlama kültürü de ülkemize batı ülkelerinden transfer edilmiştir. Oysa İslam Dini'nin buna kesinlikle bir izni yoktur.

Yılbaşı Kutlamaları ve Piyango konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı "Kendini ve yaratılış gayesini unutarak, değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayrimeşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz"

Ömür Sermayesi isimi Hutbe'de, Yılbaşı ile ilgili çok daha ilginç detaylara değinen Diyanet; "Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür. Yüce Rabbimiz, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı ve bereketli yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz bir hayat yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin." sözleri ile konuyu özetlemiş oldu.

YILBAŞI NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2020 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı tatili ile başlayacak.

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Yılbaşı gecesinden sonra içinde bulunulan yıl -özellikle ilk birkaç hafta boyunca- yeni yıl olarak betimlenir. Bununla birlikte Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamında da kullanılır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günüdür.

YILBAŞI NEDİR?

Gregoryen takvimine göre yılbaşı, 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gecedir.

Hicri takvime göre yılbaşı Muharrem ayının 1’inci günüdür.

İbrani takvimine göre kutlanan yılbaşına Roş Aşana denir. Yahudilere göre bu gün, evrenin yaratılışını temsil eder. Bu takvim bir Ay takvimi olduğu için Gregoryen takvime göre Roş Aşana her yıl değişik bir tarihte kutlanır.

Çin takvimine göre yılbaşı her yıl ilk kameri ayının Yeni Ay gününde kutlanır. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı olarak kabul edilir.

İran takvimine göre yılbaşı, baharın gelişi olan Nevruz’la kutlanır. Miladi takvime göre 20 veya 21 Mart’tır.